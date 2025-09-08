Ginkluoti palestiniečiai per išpuolį Rytų Jeruzalėje nušovė penkis žmones

Izraelio skubios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) anksčiau skelbė apie keturis žuvusiuosius, bet vėliau šį skaičių padidino iki penkių.
Policija pranešė, kad taip pat buvo nukauti du užpuolikai.
MDA nurodė, kad septynių sužeistųjų būklė yra sunki.
Pasak MDA, tarp žuvusiųjų yra „maždaug 50 metų amžiaus vyras ir trys maždaug 30 metų amžiaus vyrai“.
Policija pranešė, kad automobiliu atvažiavę užpuolikai šaudė į stotelėje laukusius žmones, o Izraelio žiniasklaida skelbė, kad užpuolikai taip pat įlipo į sausakimšą autobusą ir šaudė jo viduje.
Užpuolikus nušovė vienas saugumo pareigūnas ir civilis, buvę įvykio vietoje, sakoma policijos pranešime.
Ataka priešpiet įvykdyta Ramoto sankryžoje Yigalo Yadino (Jigalo Jadino) gatvėje, anksčiau skelbė MDA. Tai svarbi sankryža prie šiaurinio įvažiavimo į Jeruzalę, esanti kelyje į žydų naujasėdijas Rytų Jeruzalėje.
Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) sušaukė pasitarimą padėčiai įvertinti, pranešė jo biuras.
Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“, jau beveik dvejus metus kariaujanti su Izraeliu Gazos Ruože, gyrė išpuolį ir sakė, kad jį įvykdė du palestiniečių kovotojai.
„Pareiškiame, kad ši operacija yra natūralus atsakas į okupacijos (Izraelio) nusikaltimus ir genocidą prieš mūsų žmones“, – sakoma „Hamas“ pareiškime.
Kalbėdamas per Izraelio 12 kanalą vienas policijos atstovas teigė, kad išpuolį įvykdė du užpuolikai.
Šimtai saugumo pajėgų narių atvyko į įvykio vietą ieškoti galimų kitų užpuolikų ar sprogmenų. Izraelio kariuomenė pranešė, kad apsupa palestiniečių kaimus prie netoliese, Vakarų Krante, esančios Ramalos.
Tai vienas kruviniausių tokio pobūdžio išpuolių nuo karo Gazos Ruože pradžios.
Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentis „Hamas“ išpuolis Izraelyje 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Apie 20 jų, manoma, yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau kaip 64 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.
