Gluminantis slaptas Trumpo lėktuvų sukeitimas iškėlė daug klausimų

Tai paaiškėjo po to, kai laikraštis „The Washington Post“ atskleidė, kad JAV prezidentas liepos 8 dieną maisto tiekimo sunkvežimiu buvo pervežtas iš prezidentinio lėktuvo „Air Force One“ į kitą orlaivį.
„Jie norėjo, kad skrisčiau kitu reisu, kitu lėktuvu – tokiu pat saugiu, bet jie norėjo, kad tai padaryčiau, todėl taip ir padariau. Darau tai, ką jie sako“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Spėju, kad ten buvo grėsmė. Nelabai apie tai klausinėjau“, – pridūrė jis.
Minėtas laikraštis skelbė, kad per slaptą operaciją D. Trumpas buvo išgabentas iš „Air Force One“ prieš lėktuvui pakylant iš Turkijos ir kad jame likusiems žurnalistams bei patarėjams, regis, buvo iškilusi Irano smūgio grėsmė.
Kai kurie tuo lėktuvu skridę žiniasklaidos atstovai piktinosi, kad nieko nežinodami pasitarnavo kaip jaukas, kiti skundėsi dėl apgaulės ir Baltųjų rūmų komunikacijos trūkumo.
D. Trumpas į prezidentinį lėktuvą įlipo stebint vaizdo kameroms ir fotografams. Naujienų agentūros AFP nuotraukose matyti ir du aprūpinimo sunkvežimiai prie orlaivio priekio ir uodegos.
Tada D. Trumpas, kaip pranešama, iš lėktuvo perėjo į vieno iš aprūpinimo sunkvežimių konteinerį ir buvo nuvežtas prie netoliese stovėjusio mažesnio JAV oro pajėgų lėktuvo.
„Manau, kad iš tikrųjų lėktuvui, kuriuo skridau, grėsė didesnis pavojus, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas. – Nes manau, kad būtent labiau į tą lėktuvą jie būtų taikęsi.“
Keliolika žurnalistų, keliavusių atskiroje „Air Force One“ dalyje be prieigos prie prezidento, nežinojo apie sukeitimą ir išskrido iš Turkijos šiuo lėktuvu, nors jam tikriausiai buvo iškilusi su JAV kariaujančio Irano grėsmė.
„Bet kuris reikšmingas prezidentas sulaukia daug grėsmių, – atmesdamas susirūpinimą sakė D. Trumpas. – Tiesą sakant, aš dėl nieko nesijaudinu. Kad ir kas tai būtų, žinote mano požiūrį: „Koks skirtumas“.“
Nuo peties paleidžiamų raketų grėsmė?
Laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad Izraelis informavo JAV apie galimą smūgį iš rankinės raketų leidimo sistemos lėktuvui „Air Force One“, ir pridūrė, kad valstybės sekretorius Marco Rubio buvo tarp aukšto rango pareigūnų ir darbuotojų, likusių tame lėktuve.
Lėktuve buvusių žurnalistų išsiųstuose pranešimuose buvo minimas Slaptosios tarnybos nurodymas pakilimo metu nuleisti langų užsklandas – tai neįprastas nurodymas esant ne kovų zonose.
Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris antradienį paragino informuoti Kongresą „apie Irano grasinimus prezidentui ir neeilines priemones, kurių imtasi norint jį išskraidinti iš Turkijos“.
D. Trumpo kelionė į NATO viršūnių susitikimą jau anksčiau kėlė nuostabą. Jis atvyko prabangiu „Boeing 747“, kurį padovanojo Kataras ir kuris buvo pritaikytas skraidinti JAV prezidentą.
Tačiau skelbta, kad šiame lėktuve nėra įrengta apsaugos nuo raketų sistema, todėl buvo pasitelktas senasis „Air Force One“.
Tuomet D. Trumpas tvirtino, jog naujasis lėktuvas buvo išsiųstas anksčiau, kad Jungtinėje Karalystėje (JK) esantys JAV kariai galėtų jį apžiūrėti – tai esą turėjo būti maloni staigmena jiems.
Per sustojimą Britanijoje D. Trumpas grįžo į Kataro dovanotą lėktuvą skrydžiui į Vašingtoną.
Tuo metu paklaustas, kodėl žurnalistų buvo paprašyta nuleisti langų užsklandas, jis atsakė: „Todėl, kad tikriausiai skrendate pavojingu reisu dėl tų niekšų, su kuriais mums tenka susidurti.“
„Jei aš žūsiu, jūs taip pat. Tiesa?“ – žurnalistams sakė D. Trumpas.
2000 metais tuometinis prezidentas Billas Clintonas paskutinę minutę pakeitė lėktuvus keliaudamas iš Indijos į Pakistaną. Tąkart kaip jaukas buvo panaudotas lėktuvas, kuriuo skrido Slaptosios tarnybos agentai.
2023 metais tuometinio prezidento Joe Bideno vizitas Ukrainoje taip pat buvo gaubiamas griežto slaptumo per ilgą kelionę lėktuvu ir traukiniu, nors jį lydėjo vienas žurnalistas ir fotografas.
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