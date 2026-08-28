Graikija dėl turkiško drono, praskridusio virš oro uosto, pakėlė naikintuvus F-16

„Turkiškas dronas neteisėtai įsibrovė“ į Graikijos oro erdvę šalia šiaurės rytinio Aleksandrupolio uostamiesčio netoli sienos su Turkija ir „dėl to buvo nedelsiant mobilizuotos oro pajėgos“, pranešė valstybinis transliuotojas „ERTnews“.
Graikijos karinis šaltinis patvirtino šį incidentą naujienų agentūrai AFP.
Po kelių neseniai įvykusių rezonansinių incidentų, susijusių su Ukrainos ir Rusijos karu, kuriame dabar dominuoja ginkluoti nepilotuojami orlaiviai, Europos šalys yra ypač padidinusios budrumą dėl dronų įsibrovimų.
Nors ir Graikija, ir Turkija yra NATO narės, dvišaliuose santykiuose yra nemažai įtampos, kylančios dėl pretenzijų dėl sausumos ir jūrų sienų. Nuo 2025 metų Graikijos institucijos fiksuoja vis daugiau dronų įsibrovimų.
„ERTnews“ pranešė, kad penktadienį dronas netoli Aleksandrupolio oro uosto kilimo ir tūpimo tako praskrido tuo metu, kai ruošėsi išskristi keleivinis lėktuvas. Pasak transliuotojo, buvo nedelsiant pakelti „budėję Graikijos naikintuvai F-16“.
Naujienų leidinio „Ekathimerini“ duomenimis, buvo pakelti du naikintuvai F-16, o keleiviniam lėktuvui buvo nurodyta naudoti kitą kilimo taką ir po to skristi žemame aukštyje, kol bus patvirtinta, kad zonoje nebėra jokio pavojaus.
„Tai nebuvo rimtas incidentas“, – agentūrai AFP sakė karinis šaltinis.
Jis pridūrė, kad karinės oro pajėgos reaguoja į „incidentus ir kasdienius perėmimus“ Graikijos šiaurės rytuose ir pietryčiuose, virš Egėjo jūros.
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