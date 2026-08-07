 Graikijoje dėl miško gaisro netoli Atėnų sulaikytas meras

Graikijoje dėl miško gaisro netoli Atėnų sulaikytas meras

2026-08-07 14:05
BNS inf.

Graikijos pareigūnai penktadienį sulaikė vieno miesto merą ir pateikė jam kaltinimus padegimu dėl miško gaisro, praėjusią savaitę nuniokojusio didelius miškų plotus netoli Atėnų.

<span>Graikijoje dėl miško gaisro netoli Atėnų sulaikytas meras</span>
Graikijoje dėl miško gaisro netoli Atėnų sulaikytas meras / Scanpix nuotr.

Tyrėjai mano, kad gaisras kilo dėl kibirkšties iš elektros kabelių, kuriuos prižiūri privati bendrovė netoli Agios Vasilijo pajūrio kaimelio, esančio kalno papėdėje už 85 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Atėnų.

Stiprių vėjo gūsių blaškoma ugnis greitai išplito link pietinių Kitairono kalno šlaitų ir pasiekė vieną miestelį, esantį maždaug už 40 kilometrų nuo Atėnų.

Janis Apostolus, mažo Stilidos miestelio kitoje Graikijos dalyje meras, valdo elektros instaliacijos įmonę, susijusią su nukentėjusioje vietovėje esančiu vėjo jėgainių parku. Tyrėjai jį ir vieną rangovą kaltina padegimu bei žalos darymu viešosioms komunalinėms paslaugoms.

Abiem vyrams, jei bus pripažinta jų kaltė, gresia daugiau nei 10 metų nelaisvės.

Šiame straipsnyje:
miškų gaisrai graikijoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų