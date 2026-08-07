Graikijoje dėl miško gaisro netoli Atėnų sulaikytas meras

Tyrėjai mano, kad gaisras kilo dėl kibirkšties iš elektros kabelių, kuriuos prižiūri privati bendrovė netoli Agios Vasilijo pajūrio kaimelio, esančio kalno papėdėje už 85 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Atėnų.
Stiprių vėjo gūsių blaškoma ugnis greitai išplito link pietinių Kitairono kalno šlaitų ir pasiekė vieną miestelį, esantį maždaug už 40 kilometrų nuo Atėnų.
Janis Apostolus, mažo Stilidos miestelio kitoje Graikijos dalyje meras, valdo elektros instaliacijos įmonę, susijusią su nukentėjusioje vietovėje esančiu vėjo jėgainių parku. Tyrėjai jį ir vieną rangovą kaltina padegimu bei žalos darymu viešosioms komunalinėms paslaugoms.
Abiem vyrams, jei bus pripažinta jų kaltė, gresia daugiau nei 10 metų nelaisvės.
Naujausi komentarai