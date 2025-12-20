Gubernatorius: Rusijos raketos smūgis Odesos uosto infrastruktūrai pražudė septynis žmones

Maskva pastarosiomis savaitėmis suintensyvino apšaudymus šiame svarbiame pajūrio regione po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų dėl virtinės Ukrainos smūgių tanklaiviams, gabenantiems rusišką naftą.
„Priešas smogė Odesos srities uosto infrastruktūrai – septyni žuvusieji, penkiolika sužeistųjų“, – socialiniame tinkle pranešė Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis.
Pasak jo, „dėl smūgio kilo gaisras sunkvežimių stovėjimo aikštelėje“.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija atakavo Odesos logistikos ir energetikos infrastruktūrą, kliudė tiltą pasienyje su Moldova ir šimtams tūkstančių žmonių žiemą nutraukė elektros bei šilumos tiekimą.
Per išpuolius srities uostuose taip pat buvo apgadinta civilinių laivų su užsienio vėliavomis.
Anksčiau penktadienį Ukraina pranešė, kad neutraliuose Viduržemio jūros vandenyse smogė dar vienam Maskvos „šešėlinio laivyno“ tanklaiviui – tai pirmasis toks smūgis šioje jūroje per beveik ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.
Kyjivas anksčiau šį mėnesį taip pat atakavo panašius laivus Juodojoje jūroje.
Penktadienio ataka įvyko aktyviai siekiant diplomatinėms pastangoms užbaigti karą, JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnams susirinkus Majamyje dar vienam derybų etapui.
V. Putinas gruodžio pradžioje pareiškė, kad Rusija išplės smūgius Ukrainos uostams ir pagrasino visiškai atkirsti jos priėjimą prie jūros, jei ši ir toliau atakuos tanklaivius.