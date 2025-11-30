Gubernatorius: šalia Kyjivo per rusų dronų ataką žuvo žmogus, sužeista dar 11

Kyjivo srities vadovas Mykola Kalašnykas informavo apie „dar vieną priešo dronų ataką“ ir nurodė, kad gelbėtojai evakuoja daugiaaukščio pastato gyventojus bei gesina gaisrą.
„Deja, dėl priešo atakos Vyšhorode vienas žmogus žuvo, o 11 buvo sužeisti. Tarp jų yra vienas vaikas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė M. Kalašnykas.
Šis naujausias išpuolis surengtas po penktadienio vakarą įvykdytos Rusijos dronų ir raketų atakos, per kurią žuvo trys žmonės, o šimtai tūkstančių gyventojų visoje Ukrainoje liko be elektros.