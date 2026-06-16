Gynybos ministras: Latvija perims visus į jos oro erdvę įskridusius dronus

„Turime sukurti savo oro gynybos sistemą, kad perimtume visus dronus, skrendančius Latvijos link. Būtent Rusija juos siunčia į Latviją. Mes perimsime visus dronus ir palaikysime Ukrainą jos kovoje“, – žurnalistams sakė R. Melnis.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupes, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes.
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