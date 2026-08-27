 Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų pajėgų vadas Ratko Mladičius

Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų pajėgų vadas Ratko Mladičius (Papildyta)

2026-08-27 16:01
BNS inf.

Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas RTS.

<span>Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų pajėgų vadas Ratko Mladičius</span>
Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų pajėgų vadas Ratko Mladičius / Scanpix nuotr.

84 metų R. Mladičius dėl savo vaidmens per 1995-ųjų Srebrenicos žudynes Bosnijos karo metu buvo pramintas „Bosnijos skerdiku“.

R. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.

Serbijos valstybės pareigūnai ir R. Mladičiaus šeima dėl prastos jo sveikatos būklės prašė jį paleisti, tačiau Hagoje įsikūręs tribunolas šiuos prašymus atmetė.

Subyrėjus komunizmui ir buvusiai Jugoslavijai nugrimzdus į kruviną konfliktą, jis buvo karinis veidas iš žiauraus trio, kuriam politinėje arenoje vadovavo buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodanas Miloševičius ir buvęs Bosnijos serbų lyderis Radovanas Karadžičius.

1992–1995 metų karas nusinešė apie 100 tūkst. gyvybių, o 2,2 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus.

Pats baisiausias žiaurumas buvo įvykdytas Srebrenicoje, kur R. Mladičiaus vadovaujamos serbų pajėgos nužudė 8 tūkst. Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų, kurie ieškojo prieglobsčio anklave, kurį turėjo saugoti Jungtinės Tautos (JT).

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Ratko Mladičius

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