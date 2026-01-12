Hagoje prasidėjo procesas prieš Mianmarą

Ši Pietryčių Azijos šalis ir jos karinė chunta kaltinama musulmonų rohinjų mažumos genocidu, praneša agentūra „Reuters“.
Tai pirmoji genocido byla per daugiau kaip dešimtmetį, kurią visiškai nagrinėja Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT). Šis procesas ir jo baigtis gali turėti įtakos ne tik Mianmarui. Jis gali paveikti ir Pietų Afrikos ieškinį dėl genocido prieš Izraelį per Gazos karą.
Mianmaras kaltinimus neigia.
„Ši byla tikriausiai sukurs svarbų precedentą, kaip gali būti apibrėžtas ir įrodytas genocidas ir kaip gali būti atlyginta už pažeidimus“, – sakė Nicholas Koumjianas, JT Nepriklausomo tyrimo mechanizmo Mianmarui vadovas.
Ieškinį TTT 2019 m. pateikė Gambija, kurioje musulmonai sudaro gyventojų daugumą. Vakarų Afrikos šalis kaltina Mianmarą rohinjų genocidu. Rohinjai yra daugiausiai musulmonų mažuma, gyvenanti vakarinėje Mianmaro Rachinų valstijoje. Mianmaro ginkluotosios pajėgos 2017 m. pradėjo puolimą, kuris į kaimyninį Bangladešą privertė pabėgti mažiausiai 730 tūkst. rohinjų.
Čia jie pasakojo apie Mianmare vykdytus žudymus, masinius prievartavimus ir padegimus. JT tyrimų komisija priėjo prie išvados, kad šioje karinėje operacijoje būta „genocido veiksmų“.
TTT yra aukščiausias JT teismas, nagrinėjantis ginčus tarp valstybių.
