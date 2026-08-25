Haityje per gaujų išpuolį žuvo kelios dešimtys žmonių

Išpuolis įvyko praėjusią naktį Kenskofo miestelyje, esančiame maždaug už 10 km į pietus nuo sostinės Port-o-Prenso, pranešė „Radio Télé Galaxie“, remdamasis mero Jeano Massillono žodžiais. Kitos vietos žiniasklaidos priemonės nurodė, kad žuvusiųjų skaičius svyruoja nuo 20 iki 47. Iš pradžių nebuvo aišku, ar užpuolikai siekė praturtėti, ar išplėsti savo įtakos zoną.
Gaujos nariai naktį užpuolė savivaldybės centrą, padegė daugybę namų ir šturmavo bažnyčią, kurioje buvo prisiglaudę namų netekę asmenys, pranešė transliuotojas. Policija galiausiai atrėmė užpuolikus ir atgavo teritorijos kontrolę.
Haičio laikinoji vyriausybė patvirtino išpuolio faktą, tačiau nenurodė žuvusiųjų skaičiaus. Ji apibūdino incidentą kaip „siaubingą nusikalstamą užpuolimą“ ir paskelbė aukščiausią saugumo pajėgų parengties lygį. Taip pat buvo pasiųstas pastiprinimas.
Kenskofas įsikūręs maždaug 2 000 metrų aukštyje ir dėl vėsesnio klimato laikomas palyginti populiariu gyvenamuoju rajonu. Haitis yra skurdžiausia šalis Amerikoje. Šioje beveik 12 mln. gyventojų turinčioje valstybėje gruodžio 13 d. turėtų vykti rinkimai – pirmieji nuo 2016 m.
Haitis neturi prezidento nuo 2021 m. liepos, kai buvo nužudytas Jovenelis Moïse, o jau ir taip nestabili saugumo situacija tapo visiškai nevaldoma. Gaujos kontroliuoja daugiau nei 80 proc. sostinės ir išplėtė savo išpuolius į kitas bendruomenes, be to, prievartauja moteris ir verbuoja į savo gretas vaikus.
JT duomenimis, vien per pirmuosius penkis šių metų mėnesius ginkluotos gaujos Haityje nužudė 2 300 žmonių, dar daugiau nei 1 100 žmonių buvo sužeista, o beveik 100 – pagrobta.
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