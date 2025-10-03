„Hamas“ pareigūnas: reikia daugiau laiko Trumpo planui išstudijuoti

JAV prezidento pateiktą taikos planą yra parėmęs Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
„Hamas“ vis dar tęsia konsultacijas dėl Trumpo plano (...) ir informavo tarpininkus, kad konsultacijos tebevyksta, kad reikia laiko“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
D. Trumpas antradienį paskelbė „Hamas“ ultimatumą per „tris ar keturias dienas“ priimti jo planą, kaip užbaigti karą palestiniečių anklave.
Plane numatyti ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas per 72 valandas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas izraeliečių pasitraukimas iš Gazos Ruožo. Po karo būtų suformuota pereinamojo laikotarpio administracija, vadovaujama paties D. Trumpo.
Pasaulio galios, įskaitant arabų ir musulmoniškas valstybes, pasiūlymą sveikina.
„Hamas“ politinio biuro narys Mohammadas Nazzalas penktadienio pareiškime nurodė, kad „plane yra susirūpinimą keliančių dalykų ir (kad) netrukus paskelbsime savo poziciją dėl jo“.
„Palaikome ryšį su tarpininkais, su arabų ir islamiškais veikėjais, ir esame rimtai nusiteikę pasiekti supratimą“, – pridūrė jis.
„Hamas“ vadovybei artimas palestiniečių šaltinis trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad šis judėjimas „nori pakoreguoti kai kuriuos punktus, tokius kaip punktą dėl nusiginklavimo ir „Hamas“ bei grupuotės kadrų išvarymo“.
„Hamas“ lyderiai taip pat nori „tarptautinių garantijų dėl Izraelio visiško pasitraukimo iš Gazos Ruožo“, garantijų, kad nei teritorijoje, nei už jos ribų nebus bandymų nužudyti, pridūrė šaltinis.
„Dvi nuomonės“
Kitas apie derybas informuotas šaltinis AFP sakė, kad „Hamas“ viduje „egzistuoja dvi nuomonės“.
„Pirmoji yra remti besąlygišką pritarimą, nes prioritetas yra ugnies nutraukimas su Trumpo garantijomis, tarpininkams užtikrinant, kad Izraelis įgyvendintų planą“, – sakė jis.
„Antroji yra (susijusi) su rimtomis abejonėmis dėl svarbių punktų, nusiginklavimo ir bet kokio palestiniečių išvarymo iš Gazos (Ruožo) atmetimu. Jie teikia pirmenybę sąlyginiam pritarimui su paaiškinimais, atspindinčiais „Hamas“ ir pasipriešinimo grupių reikalavimus“, – pridūrė šaltinis.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Palestiniečių kovotojai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 25 iš šių įkaitų dar yra gyvi.
Po 2023-iųjų spalio 7-osios atakos Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 66 225 palestiniečiai, daugiausia civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
