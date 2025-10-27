„Hamas“ teigia perduosianti dar vieno Gazos Ruože laikyto įkaito palaikus

Tai bus 16-as iš 28 įkaitų palaikų, kurių grąžinimo Izraelis pareikalavo pagal susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.
„Ezzedine'o al Qassamo (Ezedino Kasamo) brigados 21 val. Gazos (ir Lietuvos) laiku perduos vieno iš izraeliečių įkaitų palaikus, kurie šiandien buvo rasti Gazos Ruože“, – savo „Telegram“ kanale pranešė grupuotė.
Pagal paliaubų susitarimo, kuriam tarpininkavo Jungtinės Valstijos, Kataras ir Egiptas, sąlygas „Hamas“ paleido likusius 20 gyvų įkaitų ir 15 iš 28 įkaitų, kurių mirtį Izraelis jau buvo patvirtinęs, palaikus.
Anksčiau pirmadienį Izraelis pranešė, kad leido grupei, kurią sudaro Raudonojo Kryžiaus darbuotojai, gelbėtojai iš Egipto ir vienas „Hamas“ narys, ieškoti Gazos Ruože žuvusių įkaitų palaikų.
„Raudonojo Kryžiaus, Egipto techninei grupei ir vienam „Hamas“ atstovui buvo leista patekti už (Izraelio kariuomenės) geltonosios linijos pozicijos Gazos (Ruože), atidžiai prižiūrint (Izraelio kariuomenei), kad būtų nustatyta mūsų įkaitų buvimo vieta“, – žurnalistams sakė Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian (Šoš Bedrosian).
Raudonojo Kryžiaus atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad organizacija priklauso įkaitų palaikų paieškos grupei.
