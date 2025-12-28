„Hezbollah“ vadas sako, kad grupuotės nuginklavimas – Izraelio ir Amerikos planas

Tikimasi, kad Libano kariuomenė, smarkiai spaudžiama JAV ir baimindamasi, kad Izraelis gali smogti daugiau smūgių, iki metų pabaigos užbaigs „Hezbollah“ nuginklavimą į pietus nuo Litanio upės, esančios maždaug už 30 kilometrų nuo sienos su Izraeliu.
Tada ji imsis Irano remiamo judėjimo nuginklavimo likusioje šalies dalyje.
„Nusiginklavimas yra Izraelio ir Amerikos planas“, – sakė N. Qassemas.
„Reikalauti išskirtinės ginklų kontrolės, kai Izraelis vykdo agresiją, o Amerika primeta Libanui savo valią, atimdama iš jo galią, reiškia, kad dirbate ne Libano labui, o veikiau tam, ko nori Izraelis“, – teigė jis.
Nepaisant 2024 metų lapkritį sudarytų paliaubų, kurios turėjo užbaigti daugiau nei metus trukusius Izraelio ir Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės karinius veiksmus, Izraelis ir toliau tęsė smūgius Libanui ir išlaikė karius penkiose, jo nuomone, strategiškai svarbiose teritorijose.
Pagal susitarimą „Hezbollah“ turėjo atitraukti savo pajėgas į šiaurę nuo Litanio upės ir išardyti savo karinę infrastruktūrą atlaisvintoje teritorijoje.
Izraelis suabejojo Libano kariuomenės veiksmingumu ir apkaltino „Hezbollah“ persiginklavimu, o pati grupuotė atmetė raginimus atiduoti ginklus.
„Libano kariuomenės dislokavimas į pietus nuo Litanio upės buvo reikalingas tik tuo atveju, jei Izraelis būtų laikęsis savo įsipareigojimų (...) sustabdyti agresiją, pasitraukti, paleisti kalinius ir pradėti atstatymą“, – sakė N. Qassemas per televiziją transliuotame kreipimesi.
„Izraelio priešui nevykdant nė vieno susitarimo žingsnio (...) Libanui nebereikia imtis jokių veiksmų jokiame lygmenyje, kol izraeliečiai neįvykdys to, ką yra įsipareigoję padaryti“, – tvirtino jis.
Libano kariuomenės vadas Rodolphe'as Haykalas (Rodolfas Haikalas) antradienį sakė, kad „kariuomenė baigia pirmąjį savo plano etapą“.
Jis sakė, kad armija kruopščiai planuoja „vėlesnius etapus“ nusiginklavimo srityje.
Naujausi komentarai