2025-11-28 17:34
BNS inf.

Honkongo kovos su korupcija institucija pranešė penktadienį sulaikiusi aštuonis asmenis, susijusius su gaisru daugiaaukščiuose, per kurį žuvo mažiausiai 128 žmonės ir kuris jau vadinamas daugiausiai aukų pareikalavusiu pastato gaisru pasaulyje nuo 1980 metų.

Honkonge dėl mirtino gaisro sulaikyti aštuoni asmenis / Scanpix nuotr.

Pasak Nepriklausomos kovos su korupcija komisijos (ICAC), tarp suimtųjų – septynių vyrų ir vienos moters – yra „konsultantų, pastolių subrangovų ir vienas projekto tarpininkas“.

Komisija jau pradėjo tyrimą dėl gaisro daugiabučių komplekse, kuris buvo renovuojamas.

Gaisras išplito per septynis iš aštuonių komplekso daugiaaukščių, kuriuose iš viso yra beveik 2 tūkst. butų, ir siautėjo daugiau nei 40 valandų, kol buvo suvaldytas.

ICAC pranešė, kad sulaikytieji yra 40–63 metų amžiaus ir kad tarp jų yra „keturi asmenys iš didžiojo „Wang Fuk Court“ renovacijos projekto konsultacinės įmonės, konkrečiai, du direktoriai ir du projektų vadovai, atsakingi už šio projekto priežiūrą“.

Tarp suimtųjų taip pat yra trys pastolių subrangovai ir vienas tarpininkas.

Išsamios informacijos apie įtariamus nusikaltimus ICAC – nepriklausoma valstybės įstaiga – nepateikė.

ICAC tyrėjai taip pat konfiskavo darbo dokumentus ir banko įrašus, rastus trylikoje patalpų.

Honkongo policija ketvirtadienį skelbė, kad vykdydama tyrimą suėmė tris vyrus, įtariamus nužudymu dėl neatsargumo.

