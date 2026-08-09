Honkonge užfiksuota aukščiausia temperatūra stebėjimų istorijoje

Tokius orus lėmė taifūnas „Dolphin“, atnešęs į miestą šiltą oro masę.
Artėjanti audra jau privertė atšaukti daugybę skrydžių ir inicijavo evakuaciją Kinijos rytinėje pakrantėje. Stichija taip pat paskatino itin karštų orų bangą regione.
„Observatorijoje užfiksuota 36,9 laipsnio maksimali temperatūra – tai aukščiausias rodiklis nuo 1884 metų“, kai buvo pradėti vesti stebėjimų duomenys, popietę nurodė Honkongo observatorija.
Ankstesnis rekordas – 36,6 laipsnio – buvo pasiektas 2017 metais, rugpjūčio 22 dieną, prieš miestą pasiekiant taifūnui „Hato“.
Meteorologijos tarnybos duomenimis, observatorijos būstinės rodikliai yra vienas iš pagrindinių atskaitos taškų Honkongui. Visgi tankiai užstatytame Kinijos finansų centre temperatūra gali gerokai skirtis.
Kitose miesto vietose temperatūra viršijo 39 laipsnius.
Šiauriniame miesto rajone, Šeng Šuji, stotis išmatavo 39,8 laipsnio karščio. Anot observatorijos, tai aukščiausia temperatūra, užfiksuota Honkonge nuo tada, kai devintajame dešimtmetyje buvo įdiegtos automatinės meteorologijos stotys.
„Tropiniam ciklonui „Dolphin“ judant Džedziango link ir keliaujant į sausumą, jo išorinis besileidžiantis oras atneš itin karštus orus į teritoriją nuo šiandien iki antradienio“, – nurodė sinoptikai.
Sekmadienį observatorija paskelbė „Labai karšto oro perspėjimą“. Gyventojams patarta gerti daugiau vandens ir vengti intensyvios fizinės veiklos lauke.
Taifūnas „Dolphin“ artėja prie Kinijos žemyninės dalies maždaug už 1 tūkst. kilometrų į šiaurės rytus nuo Honkongo.
Audrai artėjant prie tankiai apgyvendintos Kinijos rytinės pakrantės, institucijos paskelbė aukščiausio lygio perspėjimą, evakuoti gyventojai ir atšaukta daugiau nei 1 tūkst. skrydžių.
Tikimasi, kad stichija sausumą pasieks sekmadienio vėlų vakarą arba pirmadienio ryte Džedziango provincijoje arba gretimoje Fudziano provincijoje.
Mokslininkų teigimu, dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos ekstremalūs karščio reiškiniai visame pasaulyje tampa vis dažnesni ir intensyvesni.
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