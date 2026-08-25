Hormuzo sąsiauryje prie Omano krantų smogta naftos tanklaiviui

Per incidentą, įvykusį antradienį, laivas tapo nevaldomas, tačiau įgulos nariai nenukentėjo.
„Naftos tanklaivio kapitonas praneša, kad į laivą pataikė neatpažintas sviedinys, kuris apgadino mašinų skyrių ir išvedė laivą iš rikiuotės“, – nurodė JK jūrų prekybos operacijų tarnyba, patvirtindama, kad įgula yra saugi.
Anot tarnybos, incidentas įvyko už devynių jūrmylių į šiaurės rytus nuo Aš Šišos gyvenvietės Omane.
Skelbime internete nenurodyta laivo priklausomybė ar jo judėjimo kryptis.
Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar iraniečiai siekia rinkti mokesčius už praplaukimą ir puola laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti jų pageidaujamo maršruto.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) pirmadienį pristatė Irano „ekonominio smaugimo“ planus, karui Artimuosiuose Rytuose artėjant prie šeštojo mėnesio ribos.
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