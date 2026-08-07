Per husių išpuolį Saudo Arabijoje sužeista vienuolika civilių

Irano remiami husiai nuo praėjusio mėnesio stiprina smūgius prieš Saudo Arabiją ir tarptautiniu mastu pripažintą Jemeno vyriausybę, siekdami paremti Teheraną jo kare su Jungtinėmis Valstijomis.
Per ketvirtadienį surengtą išpuolį nukentėjo septyni Saudo Arabijos gyventojai, du egiptiečiai, jemenietis ir pakistanietis, pranešime, kurį išplatino oficialioji Saudo Arabijos naujienų agentūra, nurodė koalicijos atstovas generolas Turki al-Maliki.
Išpuolis buvo įvykdytas Nadžrano regione, prie sienos su Jemenu, pridūrė jis.
Saudo Arabija nuo 2015 m. vadovauja karinei koalicijai, remiančiai Jemeno vyriausybę kovoje su husiais.
Anksčiau ketvirtadienį husių sukilėliai per raketų ir dronų atakas prieš karines pozicijas centrinėje ir rytinėje Jemeno dalyse pražudė mažiausiai 58 Jemeno vyriausybės karius, teigė karinis šaltinis.
Husių kariuomenės atstovas Yahya Saree sakė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš vyriausybės pajėgas, reaguojant į, pasak jo, Saudo Arabijos remiamą karinių išteklių telkimą.
Jemeno gynybos ministerija pažadėjo atsakyti „tinkamu metu ir tinkamoje vietoje“.
Jemenas, kuris jau buvo nuniokotas per daugiau nei 10 karo metų, vis labiau įsitraukia į regioninę konfrontaciją, kurios centre atsidūrė Iranas.
Husiai, kurie kontroliuoja sostinę Saną ir didžiąją Šiaurės Jemeno dalį, atsisakė iš esmės sėkmingų 2022 m. sudarytų paliaubų su Saudo Arabijos remiama vyriausybe, kai priėmė tiesioginį Irano skrydį į sukilėlių kontroliuojamą sostinę, ir vėliau paskelbė Saudo Arabijos uostų jūrų blokadą.
Nuo to laiko sukilėliai intensyvina išpuolius prieš vyriausybės pajėgas ir su Saudo Arabija susijusius taikinius.
Praėjusį mėnesį jie pražudė 16 vyriausybei ištikimų karių į pietus nuo Raudonosios jūros uostamiesčio Chudaidos, sakė medicinos šaltiniai.
Konfliktas pražudė šimtus tūkstančių žmonių ir sukėlė didžiulę humanitarinę krizę.
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