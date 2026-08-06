Per husių raketų ir dronų atakas Jemene žuvo mažiausiai 38 kariai

Tai – viena kruviniausių dienų abiejų pusių konflikte per pastaruosius kelerius metus.
Kariuomenės pareigūnas AFP sakė, kad buvo užpulta karinė stovykla Ruveiko vietovėje Maribo provincijoje, centriniame Jemene, taip pat stovyklos Abro ir Vadijos vietovėse Hadramauto provincijoje, netoli sienos su Saudo Arabija.
Viena iš raketų atakų kliudė karius per rytinę rikiuotę stovykloje Maribo provincijoje, ten žuvo ar buvo sužeisti mažiausiai 45 kariai, teigė kitas karinis šaltinis, saugumo sumetimais norėjęs likti anonimu.
Irano remiami Jemeno husiai ketvirtadienį pareiškė, kad užpuolė vyriausybės pozicijas, reaguodami į įtariamą kaimyninės Saudo Arabijos karinių pajėgų telkimą.
Husių karinis atstovas Yahya Saree (Jahja Saris) apkaltino karalystę „dideliu Saudo Arabijos karinių pajėgų telkimu“ rengiantis puolimui.
„Todėl mūsų ginkluotosios pajėgos įvykdė plataus masto ir tikslią karinę operaciją prieš Saudo Arabijos priešo pajėgų telkimo vietas“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Saudo Arabijos remiamos vyriausybės pajėgas.
Daugiau nei dešimtmetį trunkantį karą išgyvenantis Jemenas praėjusį mėnesį tapo naujausiu frontu, įtrauktu į JAV ir Irano karą, kai Teherano remiami sukilėliai husiai nutraukė 2022 metų paliaubas su Saudo Arabijos remiama vyriausybe.
Sukilėliai sostinėje Sanoje tiesiogiai priėmė Irano lėktuvą, o tai išprovokavo atsakomuosius išpuolius, o vėliau jie paskelbė apie karalystės jūrinę blokadą ir pradėjo pulti jos tanklaivius.
Praėjusį mėnesį husiai nužudė 16 karių per išpuolį prieš vyriausybę palaikančias pajėgas į pietus nuo uostamiesčio Hodeidos, AFP sakė du medicinos pareigūnai.
Husiai su vyriausybe kariauja nuo 2014 metų. Šis konfliktas nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių ir sukėlė didžiulę humanitarinę krizę Jemene.
Sukilėliai kontroliuoja Jemeno sostinę Saną ir didžiąją dalį gausiai apgyvendintos šiaurės, o tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė valdo didžiąją dalį pietų.
Kovos tarp abiejų pusių buvo iš esmės įšaldytos nuo 2022 metais vykusių Jungtinių Tautų (JT) tarpininkautų paliaubų, kurios laikėsi net ir pasibaigus jų galiojimo laikui.
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