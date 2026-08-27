Įkaitusiame automobilyje liko vaikas

Lenkijos vakaruose, karštą dieną, užsitrenkė moters automobilis, kuriame buvo vaikas. Motina niekaip nebegalėjo atidaryti automobilio durų ir nesuprato, kaip tai įvyko. Automobilio viduje temperatūra greitai kilo, todėl vaikui kilo realus pavojus. Praradusi viltį, kad automobilį pavyks atrakinti, moteris suskubo skambinti policijai.
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„Ji išliko rami ir nedelsdama paskambino skubiosios pagalbos numeriu 112, žinodama, kad atvykę policijos pareigūnai galės jai padėti. Atvykę pareigūnai paėmė specialią tarnybinę lazdą ir išdaužė langą, esantį priešingoje pusėje nei sėdėjo vaikas. Tarnybos sureagavo žaibiškai ir labai profesionaliai – kaip ir vaiko motina, kuri nebijojo kreiptis pagalbos“, – pasakojo policijos atstovė Nikola Podzińska.
Policija ragina tokiose situacijose nepanikuoti ir nesigėdyti skambinti tarnyboms. Pareigūnai pastebi, kad žmonės tokiais atvejais neretai bijo būti smerkiami.
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