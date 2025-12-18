Iki gyvos galvos įkalintas gydytojas, nunuodijęs dvyliką pacientų

53 metų Fredericas Pechier dirbo anesteziologu dviejose rytinio Bezansono miesto klinikose, kai 2008–2017 metų laikotarpyje įvairiems pacientams įtartinomis aplinkybėmis sustodavo širdis. Dvylikos iš jų nepavyko atgaivinti.
Jauniausia įtariama F. Pechier auka, ketverių metų Teddy, 2016 metais išgyveno du širdies sustojimus per planinę tonzilių operaciją.
Vyriausiai įtariamai gydytojo aukai buvo 89 metai.
„Jūs nedelsiant būsite įkalintas“, – sakė pirmininkaujanti teisėja Delphine Thibierge.
F. Pechier, kuris nuo tyrimo pradžios neigė savo kaltę ir nebuvo sulaikytas, teisme sprendimą išklausė abejingu veidu.
Tyrimas buvo pradėtas 2017-aisias po įtartinų širdies sustojimų per operacijas, atliktas pacientams, per kurias tokių komplikacijų tikimybė buvo nedidelė.
