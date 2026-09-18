Per incidentą Švedijos kariniame poligone sužeisti septyni žmonės

Žiniasklaida skelbė apie sprogimą.
„Netrukus po 16 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku Kroko poligone įvyko nelaimingas atsitikimas“, – naujienų agentūrai AFP sakė ginkluotųjų pajėgų atstovas Mikaelis Agrenas ir pridūrė, kad buvo sužeisti septyni žmonės.
M. Agrenas teigė, kad policija šį incidentą tiria kaip nelaimingą atsitikimą darbo vietoje.
Švedijos žiniasklaida pranešė, kad gavus pranešimų apie sprogimą į įvykio vietą buvo iškviestos gelbėjimo tarnybos, tačiau M. Agrenas sakė negalįs to patvirtinti.
Laikraštis „Aftonbladet“ pranešė gavęs informacijos apie sprogimą, įvykusį šalinant „seną nesprogusią amuniciją“.
Transliuotojas SVT pranešė, kad penki sužeistieji yra intensyviosios terapijos skyriuje.
Pasak Švedijos ginkluotųjų pajėgų, jie, be kita ko, gydomi dėl šrapnelių padarytų sužalojimų.
Naujausi komentarai