Incidentas su dronu: Vokietija atkakliai tvirtina, kad Rusija jos neįbaugins

Berlynas dar oficialiai neįvardijo, kas, jo manymu, yra atsakingas už šį rugpjūčio 4 d. įvykusį incidentą, nors sklando spėlionės, kad atsakomybė tenka Rusijai.
Kancleris Friedrichas Merzas anksčiau pažadėjo duoti aiškų atsaką, kuris, pasak jo, derinamas su NATO ir ES sąjungininkais. J. Wadephulas antradienio vakarą turėtų vykti į Airiją ir susitikti su kolegomis iš ES.
Per vizitą Alžyre paklaustas, ar Berlynas turėtų nerimauti dėl to, ar Maskva reaguotų į bet kokį galimą atsaką, Vokietijos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Berlynas nereaguotų perdėtai, bet atsakytų, „kai esame puolami“.
„Vokietija jokiu būdu nebus įbauginta, ir tai toliau bus pagrindinė mūsų politikos pozicija“, – sakė J. Wadephulas ir kartu pridūrė, kad Berlynas „stovi petys į petį su mūsų partneriais ukrainiečiais“.
„Rusija turi žinoti, kad Vokietija yra stabilizuojanti jėga Europoje, kuri visada pasiruošusi derėtis, tačiau jokiu būdu nebus įbauginta“, – pabrėžė jis.
Rugpjūčio 4 d. vakarą Leipcigo/Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonavimo mechanizmu.
Kiek vėliau antras neatpažintas skraidantis objektas susidūrė su DHL krovininiu lėktuvu, kuris negalėjo nusileisti dėl uždaryto kilimo ir tūpimo tako ir buvo priverstas nutraukti nusileidimą.
F. Merzas sekmadienį teigė, kad incidento tyrimas artėja prie pabaigos ir kad jo vyriausybė susitarė, kaip reaguoti.
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