Indijoje potvyniai ir nuošliaužos pražudė per 100 žmonių

Nors kasmetinis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas.
Indijos šiaurės rytuose esanti Asamo valstija yra tarp labiausiai nuo kasmetinių liūčių nukentėjusių regionų. Šioje valstijoje, pasak vyriausiojo ministro Himantos Biswos Sarmos, žuvo mažiausiai 87 žmonės.
Labiausiai nukentėjusiame valstijos Šivasagaro rajone žuvo maždaug 47 žmonės, o kelios vietovės tebėra po vandeniu.
Valstijos institucijos paragino visuomenę aukoti pinigų pagalbos ir atkūrimo pastangoms paremti.
„Čia matomas nuniokojimas nepanašus į nieką, ką šioms vietovėms tekdavo patirti anksčiau, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė H. B. Sarma. – Materialinius nuostolius galima atlyginti, tačiau jokia kompensacija negali pakeisti mylimo žmogaus.“
Naujienų agentūros AFP nuotraukose matyti, kaip gyventojai, padedami valstijos nelaimių likvidavimo pareigūnų, plaustais ir pripučiamomis valtimis stengiasi pasiekti aukštesnes vietas.
Pietinėje Indijos Keralos valstijoje vyriausiasis ministras V. D. Satheesanas (V. D. Satyšanas) sakė, kad per kelias dienas trukusias smarkias liūtis žuvo mažiausiai 15 žmonių, o dar septyni dingo be žinios.
Liūtims sukėlus nuošliaužas, o patvinusioms upėms išsiliejus iš krantų, valstijoje buvo įsteigta daugiau kaip 300 pagalbos stovyklų, kuriose prisiglaudė per 10 tūkst. žmonių.
Remiantis valstybinio transliuotojo pranešimu, Himalajuose esančioje Džamu ir Kašmyro valstijoje žuvo mažiausiai 31 žmogus.
Po ilgų regiono vasarų, kai daugelyje Indijos dalių trūksta vandens ir alina sausra, su musonais susijusių nelaimių šalyje įvyksta kasmet.
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