Indonezija skelbia, kad prie Javos apvirtus keltui žuvo šeši žmonės, 130 dingo

„Virgo Transport 8“, kuriuo plaukė 243 keleiviai ir įgulos nariai, ankstyvą sekmadienio rytą prarado ryšį su savo laivybos bendrove, kai išplaukė iš Surabajos Rytų Javoje.
Indonezijos nacionalinė paieškos ir gelbėjimo agentūra „Basarnas“ naujausiame pranešime nurodė, kad šeši žmonės žuvo, o 130 dingo be žinios. Pasak jos, 107 asmenys buvo išgelbėti.
Laivu plaukė 213 keleivių ir 30 įgulos narių, pridūrė agentūra.
Indonezijos transporto ministras Dudy Purwagandhi sakė, kad laivas apvirto.
„Remiantis gauta informacija, paremta sraigtasparnių stebėjimo duomenimis (…) laivas apvirto, bet nenuskendo. 15 val. (vietos, 10 val. Lietuvos laiku) jis dar nebuvo nuskendęs, bet buvo apvirtęs“, – per spaudos konferenciją Bandžarmasine teigė jis.
Vietos paieškos ir gelbėjimo operacijų vadovas I Putu Sudayana anksčiau naujienų agentūrai AFP nurodė, kad laivo kapitonas prieš nutrūkstant ryšiui pranešė savininkams, jog laivas „krypsta“.
Gelbėtojams teko grumtis su iki 2,5 metrų aukščio bangomis, kad pasiektų keltą, žurnalistams tvirtino I. P. Sudayana.
„Laivams tai itin rizikinga. Didelė rizika kyla net ir mūsų „Basarnas“ laivui, kuris yra 40 metrų ilgio“, – pažymėjo jis.
Prie operacijos prisijungė „Basarnas“ sraigtasparnis, pridūrė jis.
Paskutinė laivo buvimo vieta užfiksuota Javos jūroje, maždaug už 150 kilometrų nuo kelionės tikslo.
Bandžarmasino jūrų uosto administracijos vadovas Heri Purwanto sakė, kad laivas, kuris taip pat gabeno transporto priemones, ryšį prarado sekmadienį 2 val.
Indonezijos salynas, kurį sudaro daugiau nei 17 tūkst. salų ir kuris turi apie 280 mln. gyventojų, plačiai naudoja keltus keleiviams ir prekėms gabenti.
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