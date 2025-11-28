Indonezijoje potvynių ir nuošliaužų aukų skaičius išaugo iki 174

Anksčiau penktadienį skelbta apie mažiausiai 84 žuvusiuosius.
„Šios popietės duomenimis, visoje Šiaurės Sumatros provincijoje užregistruota 116 mirčių, o 42 žmonės vis dar yra dingę be žinios“, – sakė Nacionalinės nelaimių mažinimo agentūros (BNPB) vadovas Suharyanto (Suharjantas), kuris turi tik vieną vardą.
Jis pridūrė, kad dar 35 žmonės žuvo salos Ačeho provincijoje ir dar 23 – Vakarų Sumatroje.
Musoninės liūtys, kurios trunka nuo birželio iki rugsėjo, dažnai atneša smarkias liūtis, sukeliančias nuošliaužas, staigius potvynius ir per vandenį plintančias infekcijas.
Pastarosiomis dienomis padėtį dar labiau paaštrino regione siaučianti tropinė audra.
Pietų Tailande smarkios liūtys ir potvyniai taip pat pareikalavo dešimčių žmonių gyvybių ir dar daug gyventojų įkalino namuose. Malaizijoje taip pat kilo dideli potvyniai, per kuriuos žuvo mažiausiai du žmonės.
Dėl klimato kaitos pasikeitė audringumas, įskaitant musoninių liūčių trukmę ir intensyvumą, dėl ko iškrenta gausesnis kritulių kiekis, kyla staigūs potvyniai ir fiksuojami stipresni vėjo gūsiai.
Šį mėnesį Centrinėje Javoje per smarkių liūčių sukeltas nuošliaužas žuvo mažiausiai 38 žmonės, o apie 13 vis dar dingę be žinios.
