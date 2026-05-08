Indonezijoje per ugnikalnio išsiveržimą žuvo trys žygeiviai

Ugnikalnis į orą išmetė apie 10 kilometrų aukščio pelenų debesį.
„Yra trys žuvusieji: du užsieniečiai ir vienas Ternatės salos Rytų Indonezijoje gyventojas“, – televizijai „Kompas TV“ sakė Šiaurės Halmaheros rajono policijos vadovas Erlichsonas Pasaribu.
Erlichsono Pasaribu teigimu, septyni žmonės saugiai nusileido žemyn, tačiau dar 10 dingo teritorijoje, kuri praėjusį mėnesį buvo paskelbta draudžiama zona lankytojams, nes mokslininkai pastebėjo suaktyvėjusią vulkaninę veiklą.
Indonezijos nelaimių valdymo agentūros (BNPB) duomenimis, per išsiveržimą penki žmonės buvo sužeisti.
„Regioninės nelaimių valdymo agentūros (BPBD) ir Nacionalinės paieškos bei gelbėjimo agentūros („Basarnas“) jungtinės komandos toliau vykdo alpinistų paiešką ir evakuaciją kalno rajone, didėjant vulkaniniam aktyvumui“, – pareiškime teigė atstovas Abdulas Muhari.
Erlichsonas Pasaribu sakė, kad gelbėjimo operacija vyksta sudėtingoje vietovėje šlaite, kurią transporto priemonės gali pasiekti tik iš dalies.
„Likusį kelią (aukas) reikia nešti neštuvais. Be to, vis dar girdimas išsiveržimo dundėjimas. Tai lėtina mūsų evakuaciją“, – sakė jis.
Vyriausybinės Geologijos agentūros vadovė Lana Saria teigė, kad anksti ryte įvykusį išsiveržimą lydėjo „griausmingas garsas“ ir tirštas dūmų stulpas, pakilęs apie 10 kilometrų virš Dukono ugnikalnio viršūnės.
„Pelenų sklaidos kryptis yra į šiaurę, todėl gyvenamosios vietovės ir Tobelo miestas turi būti budrūs dėl (...) pelenų lietaus“, – sakoma jos pareiškime.
Lana Saria pridūrė, kad dūmai gali būti pavojingi visuomenės sveikatai ir gali sutrikdyti transporto paslaugas.
Naujausi komentarai