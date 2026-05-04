Iranas atakavo JAE tanklaivį

Sužeistųjų nėra, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Kol kas neaišku, kada ataka surengta.
Ministerija kalbėjo apie „Irano teroristinę ataką“. Ji surengta Hormuzo sąsiaurio jūrinėje teritorijoje. Tokie veiksmai esą yra Irano revoliucinės gvardijos „piratavimas“ ir kelia pavojų tiek regiono stabilumui, tiek pasauliniam energetiniam saugumui. Hormuzo sąsiauris negali būti naudojamas kaip politinio ar ekonominio spaudimo priemonė, pabrėžė ministerija.
JAE paragino Iraną nutraukti tokias atakas ir sustabdyti bet kokius priešiškus veiksmus.
