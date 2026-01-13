Iranas planuoja įvykdyti pirmąją protestuotojo egzekuciją

Pasak nevyriausybinių organizacijų „Iran Human Rights“ (IHRNGO) ir „National Union for Democracy in Iran“ (NUFD), mirties bausmė pakariant trečiadienį bus įvykdyta 26-erių Erfanui Soltaniui, kuris praėjusią savaitę buvo suimtas per protestus Karajuje.
„Jo šeimai buvo pranešta, kad jis nuteistas mirties bausme, kuri bus įvykdyta sausio 14 d.“, –organizacijai IHRNGO pranešė informuoti šaltiniai.
IHRNGO direktorius Mahmoodas Amiry-Moghaddamas išplatino pareiškimą, kuriame teigė, kad „pastarųjų dienų islamo respublikos vykdomas masinis civilių protestuotojų žudymas primena praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį režimo vykdytus nusikaltimus, kurie buvo pripažinti nusikaltimais žmoniškumui“.
„Masinių ir neteisminių protestuotojų egzekucijų rizika yra itin didelė, – pridūrė jis. – Atsakomybės už apsaugą principas reiškia, kad tarptautinė bendruomenė turi pareigą apsaugoti civilius protestuotojus nuo masinių žudynių, kurias vykdo islamo respublika ir jos Islamo revoliucinė gvardija. Raginu demokratinių šalių žmones ir pilietinę visuomenę priminti savo vyriausybėms apie šią pareigą.“
NUFD ragina tarptautinę bendruomenę sustabdyti E. Soltanio egzekuciją, pabrėždama, kad jo „vienintelis nusikaltimas buvo raginimas siekti laisvės“ Irane.
„Būkite jo balsu“, – platformoje „X“ rašė žmogaus teisių aktyvistų grupė.
Pasak NUFD, E. Soltaniui nebuvo leista susisiekti su advokatu.
Anot leidinio „The US Sun“, E. Soltanis buvo apkaltintas „karu prieš Dievą“ – nusikaltimu, už kurį Irane gresia mirties bausmė.
Irano valdžiai siekiant numalšinti protestus ir dėl to nutraukus ryšius su išoriniu pasauliu, nepriklausomą pranešimų apie E. Soltanio egzekuciją patikrinimą atlikti kol kas nebuvo galimybių.
Žmogaus teisių organizacijų duomenimis, per pastarąsias savaites už dalyvavimą antivyriausybinėse protestuose, kuriuos išprovokavo Irano ekonomikos nuosmukis, buvo suimta daugiau nei 10 tūkst. žmonių, o demonstracijoms tęsiantis daugelis jų dalyvių pradėjo reikalauti ir visiško režimo pasikeitimo.
Žmogaus teisių organizacijos taip pat praneša, kad Teheranui vykdant represijas prieš demonstrantus žuvo daugiau nei 500 žmonių.
