Iranas skelbia neatidarysiantis Hormuzo sąsiaurio, kol JAV neįvykdys visų Teherano sąlygų

Nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelis surengė atakas, Iranas faktiškai blokavo sąsiaurį ir siekia rinkti mokesčius už perplaukimą, puldamas laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto.
Nuolatiniai išpuoliai vandens kelyje, kuris iki karo buvo laisvas, lėmė balandį pasiekto ugnies nutraukimo žlugimą. Tarpininkai ragina abi šalis grįžti prie birželio mėnesio susitarimo sąlygų, kuriose buvo numatytas kelias taikos deryboms.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) teigė, kad derybos su Omanu dėl tranzito ir sąsiaurio valdymo „artėja prie finalo“, tačiau pridūrė, kad Hormuzo atidarymas „priklauso nuo kitų sąlygų ir kompensacijų už birželio mėnesio susitarimo pažeidimą“.
Sekmadienį jis paneigė, kad Iranas derasi su JAV, teigdamas, jog per tarpininkus šalys tik keičiasi žinutėmis.
Irano saugumo vadovas Mohammadas Bagheras Zolghadras (Mohamadas Bageras Zolgadras) šeštadienį pateikė reikalavimų sąrašą sąsiauriui atidaryti, įskaitant „karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake“ nutraukimą.
Kaip skelbia naujienų agentūra „Tasnim“, jis taip pat pareikalavo nutraukti JAV vykdomą Irano uostų kontrblokadą, panaikinti sankcijas, atšaldyti turtą ir išmokėti kompensacijas už karo metu padarytą žalą.
Irano revoliucinė gvardija sekmadienį pareiškė, kad jų strategija – išlaikyti blokadą, „kol priešas sutiks su visomis mūsų sąlygomis (...) sąsiauris mums dabar iš tikrųjų yra karo laukas, o ne tik vandens kelias“.
Pakartotiniai išpuoliai
Šie komentarai pasirodė tranzitui per Hormuzą smarkiai sumažėjus, Iranui taikantis į laivus, kurie, kaip teigiama, bando apeiti pageidaujamą maršrutą per Irano vandenis.
Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) užsienio reikalų ministerija šeštadienį pasmerkė „priešišką Irano ataką raketomis prieš ADNOC (Abu Dabio nacionalinė naftos bendrovė) tanklaivį, plaukusį per Hormuzo sąsiaurį, per kurią niekas nenukentėjo“.
Vėliau šeštadienį Jungtinės Karalystės (JK) jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO) pranešė, kad prie Omano krantų Hormuzo sąsiauryje sviedinys pataikė į laivą, kilo gaisras, kuris buvo užgesintas, aukų išvengta. Neaišku, ar kalbama apie tą patį laivą.
Omano užsienio reikalų ministerija šeštadienį pasmerkė „pakartotinius išpuolius prieš Hormuzo sąsiauriu plaukiančius laivus“, Irano tiesiogiai neįvardydama.
Ministerija taip pat nurodė, kad „vykstančios derybos dėl navigacijos sąlygų Hormuzo sąsiauryje vyksta pozityviai ir konstruktyviai“, ir paragino vengti bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti pažangai.
Ankstesniame Irano ir JAV susitarime, turėjusiame tapti pagrindu deryboms dėl nuolatinio sureguliavimo, buvo numatyta, kad Teheranas ir Maskatas kartu su kitomis Persijos įlankos šalimis aptars būsimą sąsiaurio tvarką „laikantis galiojančios tarptautinės teisės“.
Tarptautinė teisė paprastai draudžia rinkti mokesčius tokiuose vandens keliuose.
Tuo tarpu Irano remiami Jemeno husių sukilėliai sekmadienį pranešė atakavę Saudo Arabijos naftos objektą Raudonosios jūros pakrantėje, po to, kai karalystė paskelbė užgesinusi gaisrą objekte, Irano sąjungininkams siekiant atkirsti antrąjį gyvybiškai svarbų vandens kelią.
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