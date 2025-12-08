Iranas teigia, kad per karą sulaikytas dvigubas pilietis teisiamas už šnipinėjimą Izraeliui

Teisminės valdžios naujienų agentūra „Mizan Online“ nenurodė kaltinamojo pavardės, apibūdindama jį tik kaip „dvigubą pilietybę turintį asmenį, kuris gyvena vienoje Europos šalyje“, kuris buvo suimtas Irane per birželį vykusį karą.
Ji teigė, kad Irano teismas pradėjo nagrinėti jo bylą, kurioje jis kaltinamas „bendradarbiavimu žvalgybos srityje ir šnipinėjimu sionistinio režimo interesais“.
Pasak „Mizan“, kaltinamasis atvyko į Iraną likus mėnesiui iki konflikto, kuris kilo po to, kai Izraelis pradėjo precedento neturintį Irano puolimą, smogdamas kariniams ir branduoliniams objektams bei gyvenamiesiems rajonams.
Ši ataka sukėlė 12 dienų trukusį karą: Iranas atsakė dronų ir raketų smūgiais Izraeliui, o vėliau Jungtinės Valstijos prisijungė prie žydų valstybės ir smogė iraniečių branduoliniams objektams.
„Mizan“ sakė, kad tyrimai parodė, jog kaltinamasis palaikė ryšius su Izraelio žvalgybos agentūra „Mossad“ ir buvo apmokytas dirbti agentu „kelių Europos šalių sostinėse ir okupuotose teritorijose“.
„Jo sulaikymo metu ir viloje, kurioje jis gyveno, buvo rasta sudėtingos šnipinėjimo ir žvalgybos įrangos“, – pridūrė agentūra, tačiau nepateikė daugiau detalių.
Per karą Irano institucijos paskelbė apie mažiausiai tris europiečių sulaikymus. Tarp jų buvo 19-metis prancūzų ir vokiečių dviratininkas Lennart'as Monterlosas (Lenaras Monterlosas), kuris vėliau buvo paleistas.
Spalį Iranas priėmė įstatymą, kuriuo sugriežtino bausmes asmenims, nuteistiems už šnipinėjimą Izraelio ir Jungtinių Valstijų naudai.
Oficialioji naujienų agentūra IRNA tuo metu pranešė, kad „bet kokia sąmoninga pagalba yra smerkiama kaip korupcija Žemėje“, kas yra vienas sunkiausių kaltinimų Irane, už kurį baudžiama mirties bausme.
Po karo Iranas pažadėjo greitai teisti asmenis, suimtus dėl įtarimų bendradarbiavus su Izraeliu, ir paskelbė apie daugybę šnipinėjimu Izraelio naudai įtariamų asmenų suėmimų bei kelių asmenų, nuteistų pagal tokius kaltinimus, egzekucijas.
Iranas nepripažįsta Izraelio ir seniai kaltina jį vykdant sabotažo operacijas prieš Teherano branduolinius objektus ir žudant mokslininkus.
Birželį vykęs karas buvo pirmasis ilgalaikis Irano ir Izraelio konfliktas po pavienių atsakomųjų smūgių 2024 metais, kurie nevirto atviru karu.
Birželio 24 dieną įsigaliojo Irano ir Izraelio paliaubos.
