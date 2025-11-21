Iškrypėlių pinklės – ir Prancūzijoje

Dienraštis dar rugsėjį publikavo straipsnį „Iškrypėliai ieško erdvių“ (I. Kiseliovaitė, „Klaipėda“, 2025 09 18) apie klaipėdietės Monikos (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – I. K.) istoriją „Vinted“ platformoje.
Tąkart mergina pasakojo, kad vyrai klausinėdavo jos ne tik apie drabužius, bet ir apie jos krūtinės dydį, taip pat prašydavo apsivilkti sušlapintą maudymosi kostiumėlį. Mergina tokius vartotojus blokuodavo.
O Prancūzijoje „Vinted“ vartotojai pasitelkė kitokių būdų atkreipti dėmesį – vartotojai pateikia skelbimus, kuriuose siūlomi arba demonstruojami apatiniai drabužiai ar maudymosi kostiumėliai, taip esą siekiama pritraukti vartotojus į suaugusiesiems skirtus tinklalapius, dažnai siūlant ir susisiekti nurodytais kontaktais.
Kaip nurodė BNS, prancūzų komisarė jaunystės, vaikystės ir šeimos reikalams Sarah El Hairy pateikė skundą šalies interneto ir žiniasklaidos priežiūros institucijai „Arcom“.
Taip pat nurodyta, kad interneto platformos, skelbiančios Prancūzijoje prieinamą turinį suaugusiesiems, pagal 2024-aisiais priimtą įstatymą, privalo turėti amžiaus tikrinimo sistemas.
BNS duomenimis, naujienų agentūrai „AFP“ susisiekus su „Vinted“, ši kompanija nurodė, kad vykdo „nulinės tolerancijos politiką dėl neprašyto seksualinio pobūdžio bendravimo ar sekso paslaugų reklamavimo“.
„Vinted“ teigė, kad Prancūzijoje turi „daugiau kaip 23 mln. užsiregistravusių narių“ ir „aktyvaus aptikimo įrankius įtartinam elgesiui, pavyzdžiui, nederamoms pastaboms, nustatyti“.
„Raginame visus tuos, kas pastebėjo susirūpinimą keliantį turinį, apie jį pranešti“, – pridūrė „Vinted“.
Tačiau prisimenant klaipėdietės Monikos atvejį, galima tik spėlioti, ar į vartotojų žinutes būtų reaguojama. Net ir žurnalistams kreipiantis nurodytais kontaktais, atsakymai dažnai negaunami.
