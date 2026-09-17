Ispaniją užklupo smarkios liūtys, dingo moteris

Stichija smogė klimato kaitos paveiktai šaliai ką tik išgyvenus karščiausią per istoriją vasarą ir neįprastai šiltą rugsėjo pradžią.
Nacionalinė meteorologijos tarnyba AEMET trečiadienį paskelbė įspėjimus dėl smarkių liūčių rytiniuose regionuose, o Barselonoje trumpam įvedė aukščiausio lygio – raudonąjį – pavojų dėl staigių potvynių grėsmės.
Katalonijos civilinės saugos prevencijos skyriaus direktoriaus pavaduotojas Joanas Ramonas Cabello regioniniam transliuotojui „3Cat“ sakė, kad Olivelos kaime, maždaug už 40 km į vakarus nuo Barselonos, srovė nunešė prie upelio buvusią moterį.
„Ji buvo automobilyje ir, regis, mėgino iš jo išlipti“, – sakė J. R. Cabello. Jis patvirtino, kad moters ieško regiono policija.
Pareigūnai ragino Katalonijos ir Valensijos regionų gyventojus vengti nebūtinų kelionių ir būti itin atsargiems. Ministras pirmininkas Pedro Sánchezas socialiniame tinkle X įspėjo, kad padėtis daug kur yra labai sudėtinga.
Institucijos telefonu išsiuntė įspėjimus gyventojams kai kur Katalonijoje ir Valensijoje bei pietrytinėje Almerijos provincijoje.
Barselonoje dėl užtvindytų gatvių buvo uždarytos kai kurios metro stotys, pakeisti autobusų maršrutai. Taip pat sutriko regioninių traukinių eismas, o Barselonos „El Prat“ oro uoste – antrame pagal užimtumą Ispanijoje – buvo atidėti arba atšaukti skrydžiai.
Katalonijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 850 skambučių, susijusių su liūtimis, sukėlusiomis daugiau kaip 500 incidentų.
Atšauktos futbolo rungtynės
Kaimyniniame Valensijos regione, skaudžiai nukentėjusiame per potvynius 2024 m., pasiglemžusius daugiau nei 230 gyvybių, meteorologijos tarnyba „Avamet“ išmatavo, kad keliose savivaldybėse vos per pusvalandį iškrito daugiau nei 70 milimetrų kritulių.
„Retai kada matome tokį didelį kritulių kiekį per 30 minučių, koks šiandien iškrito Valensijoje ir aplinkinėse vietovėse“, – sakoma socialiniame tinkle X paskelbtame „Avamet“ įraše.
Pagalbos tarnybos pranešė apie 478 incidentus Valensijos provincijoje, jie daugiausia susiję su žala turtui, vandens pratekėjimu ir eismo sutrikimais.
Regiono centre Valensijoje buvo sustabdytas visų metro linijų eismas, dėl potvynio kelioms valandoms buvo uždarytas miesto oro uostas. Operatorės „Aena“ duomenimis, dėl to 12 skrydžių teko nukreipti kitur.
Taip pat Valensijoje buvo atidėtos aukščiausiosios lygos futbolo rungtynės tarp „Levante“ ir Bilbao „Athletic“ komandų, nes aikštė buvo užlieta vandeniu, jo pateko ir į žaidėjų tunelį.
Piečiau, Almerijoje ir pietrytiniame Mursijos regione, daugiau nei 20 savivaldybių ketvirtadienį prevenciškai sustabdė pamokas.
Mokslininkai teigia, kad žmogaus veiklos sukelta klimato kaita Viduržemio jūros regione stiprina audras, rudenį dažnai siaučiančias rytinėje Ispanijos dalyje. Vasarą jūra sukaupia daug šilumos, todėl padidėja garavimas ir iškrenta daugiau kritulių.
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