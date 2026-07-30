Ispanijoje dėl naujo gaisro netoli Portugalijos sienos teko evakuoti 800 žmonių

Fermoseljės, kur trečiadienį kilo gaisras, meras nurodė išdegusių hektarų skaičių ir naujienų agentūrai AFP sakė, kad kaimas per šį gaisrą susidūrė su „pragaru“ ir „liepsnų tuneliu“.
Kastilijos ir Leono regiono gelbėjimo tarnybos pranešė, kad iš naujojo gaisro zonos buvo evakuoti 800 žmonių.
Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys (UME) buvo nusiųstas kovoti su 2-ojo lygio gaisru – ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą.
Raulis de la Fuente (Raulis de la Fuentė), Kastilijos ir Leono regioninės vyriausybės vyresnysis priešgaisrinės tarnybos pareigūnas, sakė, kad gaisras plinta per tarpeklį ir gali pasiekti kitą kaimą, nes prognozuojami stiprūs vėjai.
„Stengiamės užkirsti tam kelią“, – sakė jis žurnalistams.
Toje pačioje Samoros provincijoje aktyvūs buvo dar du 2-ojo lygio gaisrai – Val de la Loba ir San Sipriano del Kondado vietovėse.
Ši teritorija yra Kastilijos ir Leono regione, kurį jau nusiaubė didžiulis gaisras.
Tas gaisras Avilos provincijoje yra išdeginęs maždaug 50 tūkst. hektarų žemės.
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