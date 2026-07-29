Ispanijoje evakuoti gyventojai grįžta į namus, Prancūzijoje laukiama orų pablogėjimo

Tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis.
Pastarąją savaitę kaimynines šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ugnis sunaikino didžiulius plotus ir privertė evakuotis dešimtis tūkstančių žmonių.
Antradienį vėlai vakare Ispanijos institucijos atšaukė daugiau nei tuziną evakuacijos nurodymų savivaldybėms, esančioms į vakarus nuo sostinės Madrido, kur buvo gaisrų epicentras.
„24 tūkst. evakuotų asmenų galėjo sugrįžti į savo namus, o dar 20 tūkst. žmonių Madrido regione buvo leista nutraukti izoliaciją“, – antradienį vėlai vakare socialiniame tinkle „X“ pranešė centrinės vyriausybės atstovas regione Francisco Martinas Aguirre.
Panašios priemonės buvo atšauktos ir rytinėje šalies dalyje esančiame Valensijos regione.
„Esu laiminga – negalėjau sulaukti, kada grįšiu namo, išgersiu kavos ir papusryčiausiu“, – trečiadienio rytą sakė Maria Jesus Perez Blanca, aštuntąją dešimtį einanti moteris, viena iš tuzino sugrįžusiųjų į Aldea del Fresno kavinę į vakarus nuo Madrido.
Šalia jos buvusi dukra, 39-erių namų šeimininkė Susana Barrul, teigė džiaugiantis sugrįžusi namo ir galinti tęsti kasdienę rutiną: „keltis ryte, gerti kavą, eiti apsipirkti, grįžti namo ir gaminti valgyti“.
Centrinės vyriausybės atstovybė Madride trečiadienį nurodė, kad geresnės oro sąlygos naktį padėjo ugniagesių komandoms sumažinti gaisrų intensyvumą ir stabilizuoti jų perimetrą.
Vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska antradienį žurnalistams sakė, kad ugniagesiai suvaldo gaisrus ir trečiadienį sieks, jei įmanoma, stabilizuoti bei užgesinti visas liepsnas.
Tuo tarpu Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas trečiadienį pareiškė, kad pastangos užgesinti didelį miškų gaisrą netoli Madrido vyksta „palankiai“.
„Manau, kad ateinančios 12 valandų bus labai svarbios – jos taps lemiamos civilinės saugos tarnybos atliktam darbui įtvirtinti“, – sakė P. Sanchezas.
Prancūzijoje Žirondos prefektūra pranešė apie antrą ramią naktį ir nurodė, kad didžiulis gaisras regione į vakarus nuo Bordo, Prancūzijos vyndarystės sostinės, yra stabilus.
„Ekstremali temperatūra“
Vis dėlto trečiadienį oro sąlygos turėjo blogėti, nes atėjo ketvirtoji karščio banga jau ir taip intensyvią vasarą.
„Baiminamės dėl šios dienos“, – sakė Jeremy Presi, vietos verslininkas, savanoriškai padedantis ugniagesiams vandens papildymo stotyje.
„Turistai gali sėsti į automobilius ir išvažiuoti. Čia – mūsų namai“, – sakė jis, gaisrinėms mašinoms važiuojant liepsnų link.
Žirondos ir kaimyniniame Landų departamentuose nuo vidurdienio galioja oranžinio lygio įspėjimas, prognozuojama, kad temperatūra šalies gilumoje sieks 41 laipsnį, o pakrantėje – 38 laipsnius karščio.
Ugniagesiai baiminasi, kad stiprėjantis vėjas gali įpūsti žarijas ir vėl įžiebti gaisrą.
Trečiadienis „bus svarbi diena, kurią atidžiai stebėsime, atsižvelgiant į ekstremalią temperatūrą, kurios sulauksime“, – antradienį sakė Žirondos ugniagesių vadas pulkininkas leitenantas Ericas Pitault.
Nepaisant šių nerimų, departamentas pranešė, kad 57 tūkst. gyventojų iš trijų miestų netoli Bordo, kurie buvo evakuoti penktadienį ir šeštadienį, bus leista grįžti namo.
Gaisras Graikijoje
Europą šiais metais apėmė viena po kitos sekančios karščio bangos ir didelė sausra, kurią mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita.
Ekstremalus karštis išdžiovino augmeniją, kuri vešliai augo drėgnuoju metų laiku, todėl susidarė itin degios sąlygos.
Ispanijoje visoje šalyje išdegė 207 tūkst. hektarų žemės – tai vienas didžiausių plotų per visą sausio–liepos mėnesių laikotarpį, rodo Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenys. Ispanijos pareigūnai pateikė šiek tiek kitokius skaičius.
Prancūzijoje šis skaičius siekia 92 tūkst. hektarų – tai didžiausias plotas per pastaruosius du dešimtmečius.
Nors šiuo metu dėmesys sutelktas į Vakarų Europą, Europos Sąjunga (ES) šią savaitę įspėjo, kad artimiausiomis dienomis gaisrams palankios sąlygos plis į žemyno centrą.
Graikijoje ugniagesiai trečiadienį kovojo su gaisru Egėjo jūros Paroso saloje, kur stiprus vėjas kurstė liepsnas.
Graikijos priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad gaisrui suvaldyti buvo pasitelkti du orlaiviai, penki sraigtasparniai ir apie 100 ugniagesių.
Naujausi komentarai