 Ispanijoje mirus per miško gaisrą apdegusiai moteriai aukų skaičius padidėjo iki 14

Ispanijoje mirus per miško gaisrą apdegusiai moteriai aukų skaičius padidėjo iki 14

2026-07-28 19:03
Viljama Sudikienė (AFP)

Mirė moteris, anksčiau šį mėnesį sužeista per miško gaisrą pietų Ispanijoje, antradienį pranešė ligoninė, kurioje ji buvo gydoma. Jai mirus, gaisro aukų skaičius padidėjo iki 14.

<span>Ispanijoje mirus per miško gaisrą apdegusiai moteriai aukų skaičius padidėjo iki 14</span>
Ispanijoje mirus per miško gaisrą apdegusiai moteriai aukų skaičius padidėjo iki 14 / EPA-ELTOS nuotr.

Miško gaisras, liepos 9 d. siautėjęs Bedaro kaimelyje Almerijos provincijoje, kur gyvena daug užsieniečių, buvo kruviniausias Ispanijoje per daugiau nei du dešimtmečius.

Pastarosiomis dienomis Ispanijoje liepsnojo nauji miško gaisrai, nusiaubę dešimtis tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido, tačiau kol kas apie aukas nepranešta.

Moteris mirė Sevilijos ligoninėje, kur buvo gydoma nuo sunkių sužalojimų, patirtų per gaisrą, sakė ligoninės atstovė.

Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad ji nudegė 70 proc. kūno ir buvo intensyviosios terapijos skyriuje.

Valdžia įtaria, kad gaisras kilo, kai nutrūkusi elektros linija padegė nuo karščio išdžiuvusią augmeniją. Liepsnos plito iki 100 metrų per minutę greičiu ir įkalino žmones automobiliuose arba mėginant pabėgti pėsčiomis. Dauguma aukų buvo iš Didžiosios Britanijos ir Belgijos.

 
Šiame straipsnyje:
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