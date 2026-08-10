 Ispanijos ministras: į Seutą laikinai atvyko 80 tūkst. migrantų

Ispanijos ministras: į Seutą laikinai atvyko 80 tūkst. migrantų

2026-08-10 17:54
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ispanijos valdžios institucijos pirmadienį atnaujino apytikslį neteisėtų migrantų, kurie liepos pabaigoje atvyko į Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą, skaičių – jis nuo ankstesnių 72 tūkst. padidėjo iki 80 tūkst.

<span>Ispanijos ministras: į Seutą laikinai atvyko 80 tūkst. migrantų</span>
Ispanijos ministras: į Seutą laikinai atvyko 80 tūkst. migrantų / Scanpix nuotr.

Teritorinės politikos ministras Ángelis Víctoras Torresas naują skaičių pateikė lankydamasis Seutoje. Precedento neturintis antplūdis daugiausia vyko liepos 30 d. Dauguma migrantų per 24–48 valandas grįžo į Maroką, sakė Á. V. Torresas.

Ankstesni skaičiavimai labai skyrėsi. Seutos regiono prezidentas Juanas Jesúsas Vivasas kartais kalbėjo apie 80 tūkst. žmonių, o Marokas skaičiavo maždaug 40 tūkst. migrantų.

Bandydami pasiekti šį eksklavą, daugiausia plaukdami, žuvo dešimtys žmonių. Oficialus aukų skaičius šiuo metu yra 83, nors anksčiau buvo kalbama apie 82 aukas.

Antplūdis sukėlė diskusijas apie griežtesnę Europos Sąjungos (ES) išorinių sienų apsaugą ir nesutarimus tarp Ispanijos ir kitų ES šalių narių. Sekmadienio vakarą, policijos duomenimis, apie 5 tūkst. gyventojų išėjo į Seutos gatves, reikalaudami didesnės vyriausybės paramos ir griežtesnės sienų apsaugos.

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Seuta
Ispanija
migrantų antplūdis

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