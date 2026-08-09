 Ispanijos pietvakarius toliau siaubia miško gaisras

Ispanijos pietvakarius toliau siaubia miško gaisras

evakuota šimtai žmonių
2026-08-09 19:27
BNS inf.

Andalūzijos provincijoje Huelvoje, Ispanijos pietvakariuose, sekmadienį vis dar siaučia miško gaisras, o dėl atsargumo priemonių evakuota 470 vietos gyventojų.

<span>Ispanijos pietvakarius toliau siaubia miško gaisras</span>
Ispanijos pietvakarius toliau siaubia miško gaisras / Scanpix nuotr.

Anot pareigūnų, situacija pamažu suvaldoma. Gaisras išplito maždaug 8 tūkst. hektarų teritorijoje, tačiau ne visą ją ugnis sunaikino.

„Gaisras tebėra sudėtingas. Mūsų laukia daug darbo ir sunki diena, reikalaujanti didelių pastangų, tačiau šiandien esame šiek tiek optimistiškesni“, – teigė Andalūzijos regiono nepaprastųjų situacijų ministras Antonio Sanzas (Antonijus Sansas).

Njeblos apylinkėse, maždaug už 70 kilometrų nuo sienos su Portugalija, ugnį gesina apie 500 ugniagesių ir specialūs lėktuvai.

Ispanijoje šią vasarą fiksuojami itin sudėtingi miško gaisrai. Dėl kelių dešimčių gaisrų, ypač šalies centre, teko evakuoti tūkstančius žmonių.

Liepą šalia Madrido esančiame Avilos regione kilo gaisras, laikomas didžiausiu pastarųjų metų Ispanijos istorijoje, sunaikinęs apie 50 tūkst. hektarų ploto.

Liepos pradžioje kitas gaisras Andalūzijos Almerijos provincijoje nusinešė 14 gyvybių.

Europą šiemet alina karščio bangos ir sausros, kurias, pasak mokslininkų, paaštrino žmogaus sukelta klimato kaita.

Šiame straipsnyje:
Andalūzija
Ispanija
miškų gaisrai

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