Ispanijos policija išardė didelį migrantų gabenimo tinklą

Teisėsaugos duomenimis, nusikaltėlių tinklas šiuos laivus naudojo sintetiniams narkotikams, pavyzdžiui, ekstaziui, gabenti iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant atgal – migrantams nelegaliai perplukdyti į Ispanijos Viduržemio jūros pakrantę bei Ibisos salą.
Tyrėjai mano, kad ši grupė surengė bent 64 migrantų gabenimo operacijas. Jų metu į Ispaniją atvyko daugiau nei 2 tūkst. žmonių, o nusikaltėliai uždirbo daugiau nei 24 mln. eurų.
Policija pabrėžė, kad kelionės jūra buvo „itin pavojingos“. Migrantai plaukdavo „susigrūdę, dideliu greičiu ir per audringą jūrą“.
„Kai kuriais atvejais keleiviai net būdavo pririšami, kad nenukristų į vandenį kelionės metu“, – teigiama pranešime.
Už vieno asmens perplukdymą tinklas imdavo iki 12 tūkst. eurų mokestį. Policijos teigimu, per vieną reisą kartais būdavo gabenama iki 50 migrantų.
Tarp sulaikytųjų – keturi įtariami organizacijos lyderiai. Institucijos taip pat perėmė 18 greitaeigių katerių, kurių vertė viršija 5 mln. eurų.
Ši operacija vykdyta bendradarbiaujant su Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos agentūra Europolu bei Prancūzijos, Portugalijos ir Lenkijos policijos pajėgomis.
Didžioji dalis nelegalios migracijos jūra į Ispaniją vyksta Atlanto vandenyno maršrutu iš Vakarų Afrikos į Kanarų salas. Tai vienas pagrindinių patekimo į Europą taškų.
Nors pastaraisiais mėnesiais atvykstančiųjų į Kanarų salas skaičius sumažėjo, nelegalios migracijos srautai vakariniu Viduržemio jūros maršrutu iš Alžyro į Ispaniją išaugo.
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