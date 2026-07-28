Ispanijos premjeras: kovoje su miškų gaisrais matyti „šviesa tunelio gale“

„Mes iš tiesų keičiame situaciją ir pradedame matyti šviesą tunelio gale kovoje su šiais gaisrais, tačiau išlaikome visas atsargumo priemones, ypač artimiausiomis sudėtingomis dienomis ir valandomis“, – žurnalistams sakė P. Sanchezas.
Ispanijos ugniagesiams pavyko pasiekti pažangos kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti dešimtis tūkstančių žmonių, pranešė vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska.
Naktis buvo „pakankamai pozityvi“, teigė ministras, pabrėždamas visų viešųjų skubios pagalbos tarnybų pastangas.
Ispanijos vyriausybė praėjusią savaitę paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vienų didžiausių gaisrų šalies istorijoje, kurie kilo Madrido regione, Avilos provincijoje, Tolede ir rytinėje Valensijoje.
„Tai buvo pakankamai pozityvi naktis, dėka milžiniškų visų viešųjų skubios pagalbos tarnybų pastangų“, – Ispanijos visuomeninei televizijai sakė F. Grande-Marlaska.
„Išgyvename kritines valandas“, – teigė jis.
Ugniagesiai išlieka itin budrūs, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas gali apsunkinti gaisrų suvaldymą.
Pareigūnai pirmadienį ypač nerimavo dėl kritinės padėties San Chuano rezervuaro šiaurėje, esančio apie 70 kilometrų į vakarus nuo Madrido. Visgi F. Grande-Marlaska teigė, kad naktį vykdytų gesinimo darbų rezultatai ten buvo „itin pozityvūs“.
„Šiandien galime būti šiek tiek ramesni, ypač atsižvelgiant į oro sąlygas, su kuriomis tikimės susidurti artimiausiomis valandomis“, – sakė jis.
Madrido regiono vyriausybės vadovė Isabel Diaz Ayuso teigė, kad „padėtis dėl gaisrų palaipsniui gerėja“.
Ji pridūrė, kad „šiandien galime būti optimistiškesni ir pradėti planuoti saugų gyventojų sugrįžimą į kelias savivaldybes“.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, evakuota 63 tūkst. žmonių, iš kurių beveik pusė – Madrido regione. Visgi daugiau nei 4 tūkst. gyventojų pirmadienį jau buvo leista grįžti į namus Toledo srityje.
F. Grande-Marlaska nurodė, kad pastarieji gaisrai išdegino 77 tūkst. hektarų plotą. Iš viso šiais metais Ispanijoje jau išdegė 175 tūkst. hektarų – tai šešis kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
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