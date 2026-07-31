 Ispanijos premjeras kratosi atsakomybės, dėl migrantų krizės kaltina „mafiją“

Ispanijos premjeras kratosi atsakomybės, dėl migrantų krizės kaltina „mafiją“

2026-07-31 14:46
Marius Jakštas (ELTA)

Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu.

<span>Ispanijos premjeras kratosi atsakomybės, dėl migrantų krizės kaltina „mafiją“</span>
Ispanijos premjeras kratosi atsakomybės, dėl migrantų krizės kaltina „mafiją“ / Scanpix nuotr.

Šio mėnesio pradžioje Ispanijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad neteisėtai sieną kirtusių migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims, atvykusiems jūra.

„Iš mūsų pokalbių su Maroko valdžios institucijomis paaiškėjo, kad prekybos žmonėmis mafija Aukščiausiojo Teismo sprendimą interpretavo sau naudingu būdu. Toks aiškinimas pastarosiomis valandomis išplito tarsi miškų gaisras“, – sakė P. Sanchezas.

Kaip skelbta, Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande-Marlaska nurodė, kad per pastarąją parą į eksklavą įžengė maždaug 49 tūkst. žmonių, o 18 tai padaryti mėginusių migrantų žuvo.

Jau prieš tai per kelias dienas Seutą pasiekė daugiau kaip 1,5 tūkst. migrantų. Dėl susidariusios padėties Ispanija į eksklavą nusiuntė pajėgas.

Tai didžiausias į Seutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021 m. Tada sieną su anklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.

Seuta, kaip ir Ispanijos Meliljos eksklavas, turi vienintelę Europos Sąjungos (ES) sausumos sieną su Afrika. Todėl šios teritorijos reguliariai tampa žmonių, kurie tikisi geresnio gyvenimo Europoje, tikslu.

Šiame straipsnyje:
Seuta
Ispanija
migrantų antplūdis

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Komentarai

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Komentaras
taigi, Ispanijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad nieko tokio, temigruoja į Ispaniją, welcome,- dabar teatsako už tokio sprendimo pasekmes... Jei teisėjai atsakytų už savo sprendimus,- būtų daug tvarkos... Dar atsiminkime, kaip Merkelita [Angela Dorothea Merkel] kvietė migrantus į Europos Sąjungą... Ir jokios atsakomybės jai už tai....
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mes is kaimo
tai kad trumpas teisus, europos sajunga pamirso, kad turi kariuomene, o kariuomene turi ginklus. kai valdzioj tarp koju skyle, kitaip buti negali
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