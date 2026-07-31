 Ispanijos VRM: daugiau nei 25 tūkst. migrantų grįžo į Maroką

Ispanijos VRM: daugiau nei 25 tūkst. migrantų grįžo į Maroką

2026-07-31 15:45
BNS inf.

Po pastarojo dešimčių tūkstančių migrantų antplūdžio į Seutą iš šio Ispanijos anklavo į Maroką grįžo daugiau nei 25 tūkst. žmonių, penktadienį pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija (VRM).

<span>Ispanijos VRM: daugiau nei 25 tūkst. migrantų grįžo į Maroką</span>
Ispanijos VRM: daugiau nei 25 tūkst. migrantų grįžo į Maroką / Scanpix nuotr.

„Išvykimai iš Seutos į Maroką liepos 31-osios ryte iki 13 val. (vietos, 14 val. Lietuvos laiku): 25 tūkst. žmonių. Iš Seutos išvyksta po 150 žmonių per minutę“, – rašoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime, nusiųstame naujienų agentūrai AFP.

Per šį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje pateko apie 60 tūkst. žmonių, anksčiau penktadienį žurnalistams pranešė vietos regiono prezidentas Juanas Jesusas Vivasas.

Anot jo, daugelis jų į anklavą pateko apiplaukę į vandenį nusidriekusią pasienio užtvarą.

Jis taip pat pranešė, kad mažiausiai 34 žmonės žuvo mėgindami iš Maroko patekti į Seutą.

Ispanijos pareigūnų teigimu, Rabatas ir Madridas derasi dėl priemonių neseniai atvykusiems asmenims grąžinti.

Šiame straipsnyje:
Seuta
Ispanija
migrantų antplūdis

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