Ispanijos VRM: daugiau nei 25 tūkst. migrantų grįžo į Maroką

„Išvykimai iš Seutos į Maroką liepos 31-osios ryte iki 13 val. (vietos, 14 val. Lietuvos laiku): 25 tūkst. žmonių. Iš Seutos išvyksta po 150 žmonių per minutę“, – rašoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime, nusiųstame naujienų agentūrai AFP.
Per šį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje pateko apie 60 tūkst. žmonių, anksčiau penktadienį žurnalistams pranešė vietos regiono prezidentas Juanas Jesusas Vivasas.
Anot jo, daugelis jų į anklavą pateko apiplaukę į vandenį nusidriekusią pasienio užtvarą.
Jis taip pat pranešė, kad mažiausiai 34 žmonės žuvo mėgindami iš Maroko patekti į Seutą.
Ispanijos pareigūnų teigimu, Rabatas ir Madridas derasi dėl priemonių neseniai atvykusiems asmenims grąžinti.
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