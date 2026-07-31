Ispanijos VRM: daugiau nei 48 tūkst. migrantų grįžo į Maroką iš Seutos

Ministerija naujienų agentūrai AFP nusiųstame pranešime nurodė, kad 18 val. (vietos laiku, 19 val. Lietuvos laiku) duomenimis, per sieną į Maroką sugrįžo 48 300 migrantų.
Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą, daugiausia plaukte.
Per šį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą buvo patekę apie 60 tūkst. žmonių, žurnalistams anksčiau penktadienį pranešė vietos regiono prezidentas Juanas Jesusas Vivasas (Chuanas Chesusas Vivasas).
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