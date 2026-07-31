 Ispanijos VRM: daugiau nei 48 tūkst. migrantų grįžo į Maroką iš Seutos

Ispanijos VRM: daugiau nei 48 tūkst. migrantų grįžo į Maroką iš Seutos

2026-07-31 20:23
BNS inf.

Po pastarojo dešimčių tūkstančių migrantų antplūdžio į Seutą iš šio Ispanijos anklavo į Maroką jau grįžo daugiau nei 48 tūkst. žmonių, penktadienį pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija (VRM).

<span>Ispanijos VRM: daugiau nei 48 tūkst. migrantų grįžo į Maroką iš Seutos</span>
Ispanijos VRM: daugiau nei 48 tūkst. migrantų grįžo į Maroką iš Seutos / Scanpix nuotr.

Ministerija naujienų agentūrai AFP nusiųstame pranešime nurodė, kad 18 val. (vietos laiku, 19 val. Lietuvos laiku) duomenimis, per sieną į Maroką sugrįžo 48 300 migrantų.

Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą, daugiausia plaukte.

Per šį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą buvo patekę apie 60 tūkst. žmonių, žurnalistams anksčiau penktadienį pranešė vietos regiono prezidentas Juanas Jesusas Vivasas (Chuanas Chesusas Vivasas).

Šiame straipsnyje:
Seulas
migrantai
Marokas

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senis
o tai kas jiem į užpakalius bbučiavo.
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