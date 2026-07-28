Išpuolį per Berlyno „Pride“ eitynes įvykdęs vyras buvo prisiekęs ištikimybę „Islamo valstybei“

Vaizdo įrašas buvo rastas 21 metų Abdul Rahmano Ballouto telefone ir buvo įrašytas šeštadienį, išpuolio dieną, pranešė dienraštis, remdamasis neįvardytais saugumo pareigūnais.
Naujienų agentūra AFP kreipėsi į prokurorus, kad šie patvirtintų šią informaciją.
Vokietijos sostinėje Berlyne islamistas radikalas išsinuomotu mikroautobusu šeštadienį įsirėžė į minią netoli „Pride“ eitynių. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmones.
Pareigūnai netrukus po incidento socialiniuose tinkluose paskelbė, kad „transporto priemonė įvažiavo į Tiergarteno parką ir kliudė bei sužalojo kelis žmones“.
„Pride“ renginys buvo nutrauktas, policija paprašė dalyvių eiti namo ir aptvėrė vietą, kurioje nukentėjo žmonės.
Sekmadienio vakarą policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per išpuolį žuvusi moteris buvo Lenkijos pilietė.
Naujausi komentarai