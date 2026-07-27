Per išpuolį Berlyno „Pride“ renginyje žuvusi moteris buvo Lenkijos pilietė

„Esame sukrėsti ir giliai nuliūdę sužinoję, kad tragiško išpuolio Berlyne auka buvo Lenkijos pilietė“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ministerijos atstovas Maciejus Wewioras.
Vokietijos sostinėje Berlyne islamistas radikalas išsinuomotu mikroautobusu šeštadienį įsirėžė į minią netoli „Pride“ eitynių. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmones.
Pareigūnai netrukus po incidento socialiniuose tinkluose paskelbė, kad „transporto priemonė įvažiavo į Tiergarteno parką ir kliudė bei sužalojo kelis žmones“.
„Pride“ renginys buvo nutrauktas, policija paprašė dalyvių eiti namo ir aptvėrė vietą, kurioje nukentėjo žmonės.
Sekmadienio vakarą policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas.
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