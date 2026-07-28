ISW: Putinas mėgina nustumti nuo savęs atsakomybę už karą

Analitikai atkreipė dėmesį į Rusijos prezidento V. Putino kalbą, pasakytą liepos 26 d. minint Karinio jūrų laivyno dieną, kai jis ypač pabrėžė Rusijos nacionalinės vienybės svarbą vykstant karui su Ukraina. Jis teigė, kad Rusija turi „įskiepyti į savo piliečių visuomenės sąmonę“ karo svarbą ir išsaugoti šį nacionalinės vienybės jausmą net ir karui pasibaigus.
V. Putinas taip pat sakė, kad Rusijos savanoriai nori padėti Rusijos kariuomenei ir „nerimauja, kad Rusijos pajėgoms nebereikės jų pagalbos taikos metu“. Analitikų teigimu, tai bandymas pavaizduoti Rusijos gyventojus kaip norinčius tęsti karą ir aukotis, kad Ukrainoje būtų pasiekta pergalė.
Liepos 27 d. vykusiame susitikime su Valstybės Dūmos įstatymų leidėjais V. Putinas kalbėjo apie Rusijos valdžios vienybę karo pastangose. Jis ypač pabrėžė kolektyvinį Dūmos balsavimą priimant įstatymus dėl okupuotų Ukrainos Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sričių teritorijų „integracijos“.
ISW analitikų manymu, V. Putinas veikiausiai pabrėžė Dūmos deputatų ir paprastų piliečių vaidmenį Rusijos karinėse pastangose, siekdamas nusikratyti asmeninę atsakomybę už besitęsiantį brangiai atsieinantį karą ir pavaizduoti juos kaip visiškai palaikančius V. Putino sprendimus prieš Dūmos rinkimus 2026 m. rugsėjį.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė, kad po Valstybės Dūmos rinkimų V. Putinas planuoja pradėti mobilizacijos kampaniją ir tikisi pašaukti į kariuomenę nuo 300 tūkst. iki 500 tūkst. žmonių.