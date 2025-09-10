Įtakingas JAV konservatorių aktyvistas pašautas viename JAV universitete

JAV televizijos ir vietos žiniasklaida pranešė, kad Ch. Kirkas per incidentą buvo Jutos slėnio universitete. Kol kas jo būklė nėra aiški.
Jutos slėnio universiteto policijos atstovė Christine Nelson (Kristin Nelson) patvirtino tik tiek, kad „iš tiesų buvo paleisti šūviai. Paprašėme žmonių likti savo vietose“.
D. Trumpas netrukus paragino žmones melstis už per šaudymo incidentą nukentėjusį Ch. Kirką.
„Visi turime melstis už Charlie Kirką, kuris buvo pašautas. Jis iš esmės yra puikus vaikinas. DIEVE, LAMINK JĮ!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
