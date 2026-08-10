Italijoje dėl prie žurnalisto namų padėtos bombos suimtas buvęs Berlusconi partneris

Romos karabinieriai teigė, kad Valteris Lavitola, tariamai S. Ranucci draugas, buvo įtariamas spalio 16 d. įvykdyto išpuolio prie žurnalisto namų „organizatorius“.
Policijos teigimu, jis kaltinamas tuo, kad nurodė kitam asmeniui, Tavaresui Gomesui Clesio, surasti keturis vyrus, suimtus šių metų birželio mėnesį, kurie ir yra kaltinami padėję sprogmenį.
„Įtariama, kad Lavitola sugalvojo nusikalstamą planą ir nurodė Gomesui surasti asmenis, galinčius gauti sprogmenis ir surengti parodomąjį išpuolį priešais žurnalisto vilą“, – teigė pareigūnai.
Pareigūnai pranešė, kad abu vyrai rugsėjo mėnesį „atliko žvalgybą“ prie S. Ranucci namų, pridurdami, kad T. Gomesas vis dar ieškomas.
Detektyvai užpuolimo motyvo nenurodė.
S. Ranucci, populiarus valstybinio transliuotojo „Rai“ savaitinės tiriamosios laidos „Report“ vedėjas, V. Lavitolą yra pavadinęs savo „tikru draugu“.
Praeityje atlikdamas tyrimus S. Ranucci nagrinėjo tokias jautrias temas kaip Italijos mafija ir korupcija tarp politikų, todėl jau daugelį metų gyvena saugomas policijos.
Žurnalistas per išpuolį nenukentėjo, tačiau sprogimo Pomecijoje į pietus nuo Romos metu buvo apgadinti du automobiliai ir dalis jo namų vartų.
Informacija apie vykstantį tyrimą yra fragmentiška; vietos žiniasklaida praneša, kad už korupciją ir reketą teistas V. Lavitola tikėjosi įtikinti S. Ranucci eiti į politiką.
V. Lavitola, buvęs žurnalistas ir verslininkas, kuriam priklauso restoranas Romoje, yra gerai žinomas Italijoje, nes buvo artimas 2023 m. mirusio buvusio ministro pirmininko S. Berlusconui partneris.
2015 m. žemesnės instancijos teismas pripažino S. Berlusconi kaltu dėl senatoriaus papirkinėjimo ir skyrė jam trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Tokia pati bausmė buvo skirta ir V. Lavitolai, kurį prokurorai apkaltino perdavus pinigus minėtam įstatymų leidėjui.
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