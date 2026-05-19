Italijoje žmones taranavusiam vairuotojui pateikti kaltinimai smurtu, o ne terorizmu

Per šeštadienio incidentą, kuriame dalyvavo 31 metų marokiečių kilmės italų vairuotojas, niekas nežuvo, tačiau aštuoni žmonės buvo sužeisti.
Vidaus reikalų ministerija atkreipė dėmesį į „psichiatrinį“ elementą Salimo el Koudri (Salimo Kudrio), kuris buvo gydomas dėl šizoidinio asmenybės sutrikimo, veiksmuose.
Kaltinamojo advokatas prieš paskelbiant kaltinimus naujienų agentūrai AFP sakė, kad prokurorai nesiekia „nei sunkinančios terorizmo aplinkybės, nei išankstinio nusistatymo“,
Tačiau Italijos žiniasklaida pranešė, kad tyrimą atliekantis teisėjas teigė, jog nėra jokių įrodymų, leidžiančių manyti, kad šis poelgis buvo jo psichikos sveikatos problemų pasekmė.
Šiame etape taip pat nėra jokių požymių, kad vairuotojas nesugebėjo suprasti ar kontroliuoti savo veiksmų.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, teisėjas nurodė vairuotoją stebėti, „su galimu perkėlimu į specializuotas įstaigas“.
Keturi žmonės buvo sunkiai sužeisti, įskaitant moterį, kuriai teko amputuoti abi kojas. Automobilis sustojo tik atsitrenkęs į parduotuvės vitriną.
Vairuotojas bandė pabėgti, bet jį persekiojo ir į kampą įspaudė keturi praeiviai. Tada jis išsitraukė peilį ir vieną iš jų sužeidė.
Regiono sveikatos apsaugos pareigūnai antradienį pranešė, kad dar viena 55 metų auka atgavo sąmonę, o 53 metų moters būklė išlieka sunki, bet stabili.
Iš pradžių taranavimas sukėlė baimę dėl teroristinio išpuolio, tačiau Italijos vidaus reikalų ministras sekmadienį pareiškė, kad įtariamojo veiksmai, regis, buvo „psichiatrinio pobūdžio“.
Netoli šiaurinio miesto gyvenantis bedarbis ekonomikos absolventas anksčiau buvo gydomas nuo psichikos ligų.
