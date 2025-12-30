Italijos Alpėse keltuvui patyrus incidentą nukentėjo 4 žmonės, beveik 100 teko evakuoti

Pasak kalnų gelbėjimo tarnybos, incidentas įvyko, kai viena lynų keltuvo kabina dideliu greičiu rėžėsi į kalnų stoties barjerą netoli Makunjagos prie sienos su Šveicarija.
Sužeistieji iš karto sraigtasparniu buvo evakuoti iš maždaug 2 tūkst. 800 metrų aukštyje esančios kalnų stoties. Ugniagesių duomenimis, sužeistieji yra trys kabinos keleiviai ir keltuvo darbuotojas.
„Buvome beveik atvykę, kai pamatėme, kad kabina pradėjo greitėti. Tada rėžėmės į betoną ir virtome vieni ant kitų, – laikraštis „Corriere della Sera“ citavo keltuvo keleivę. – Kelias sekundes nesupratome, kas tiksliai įvyko“.
Keltuvo operatorės „Macugnaga Trasporti e Servizi“ vadovas Filippo Besozzi laikraščiui sakė, kad nelaimę sukėlė techninė problema, dėl kurios kabina, įvažiuodama į stotį, nebuvo pakankamai stabdoma ir todėl trenkėsi į barjerą.
Kelias valandas kalnų stotyje įstrigo beveik 100 slidininkų ir keliautojų. Kadangi keltuvo darbas buvo sustabdytas, žmonės laipsniškai buvo evakuojami sraigtasparniais. Ilgai trukusi akcija praėjo be incidentų.
Incidentą patyręs keltuvas pradėtas eksploatuoti 1962 m., tačiau 2023 m. pradžioje jis buvo modernizuotas. Anot duomenų, tai atsiėjo 2 mln. eurų.
Nelaimės priežastis tiriama.
Naujausi komentarai