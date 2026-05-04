Per įtariamą reto viruso protrūkį kruiziniame laive mirė trys žmonės

PSO socialiniame tinkle „X“ teigė, kad vienas pacientas gydomas intensyviosios terapijos skyriuje Pietų Afrikoje. Du mirusieji buvo Nyderlandų piliečiai, nurodė Nyderlandų užsienio reikalų ministerija.
Hantavirusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama esant sąlyčiui su užsikrėtusių graužikų šlapimu, išmatomis ar seilėmis. Žmogaus užsikrėtimo nuo kito žmogaus atvejai yra reti, pažymėjo PSO.
Vienas atvejis buvo patvirtintas laboratorijoje, o likę užsikrėtimai vis dar klasifikuojami kaip įtariami. Visi kiti keleiviai ir įgula gauna medicininę pagalbą, pridūrė PSO. Išsamus epidemiologinis tyrimas tęsiamas.
Remiantis BBC pranešimu, tai laivas „Hondius“, kurį valdo Nyderlandų bendrovė „Oceanwide Expeditions“. Jis talpina 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių.
Sekimo duomenys ir kelionės informacija rodo, kad laivas išplaukė iš Ušuajos Pietų Argentinoje ir neseniai buvo pastebėtas prie Žaliojo Kyšulio, netoli paskirties uosto.
